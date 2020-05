Uribes: “Si las corridas no vuelven al 50% de aforo en julio, seguiremos ayudando al desempleo de los trabajadores taurinos más vulnerables”

Viernes, 22 de mayo de 2020

Declaraciones del ministro de Cultura y Deporte sobre el estado del sector de la tauromaquia en plena crisis del coronavirus

“Si las corridas no vuelven al 50% de aforo en julio, seguiremos ayudando al desempleo de los trabajadores taurinos más vulnerables”. Son palabras del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, en la tarde de este 22 de mayo en Onda Cero, durante una entrevista en la que se le ha preguntado por la discriminación de las ayudas a la tauromaquia.

Además, Uribes ha intentado echar balones fuera sobre la polémica que ha inundado las redes sociales en las últimas horas bajo el hashtag #MinistroDeCensura. "Que no se ha ayudado al mundo del toro son cosas que dijo VOX y el PP para justificar que no apoyaban este decreto. Si hubiera sido por ellos, estas ayudas al mundo de la cultura en general no se hubieran producido, y el pretexto era que no estaba el mundo taurino especificado en ellas", ha asegurado el ministro.

"Hay un tema en el que no voy a entrar -refiriéndose al debate toros sí o toros no- y se ha reabierto en un contexto que no procede. Es verdad que la tauromaquia está dentro del Ministerio de Cultura desde el año 2010, yo voy a aplicar la ley y sí le digo que estamos en la misma lógica de las demás artes. Aquí -refiriéndose al toreo- rimero se ha atendido a trabajadores y empresas, donde el sector taurino se ha podido beneficiar ya y luego veremos si algunas de las medidas que están en el decreto les sirven", ha dicho literalmente Uribes.

"Los trabajadores más vulnerables del sector taurino tienen una protección por desempleo y dependen del año 2019, cuando hubo corridas, por lo que tenemos que ver si se reanuda o no la actividad en julio, al 50% o como se estime. Si vuelve la normalidad, tendremos que ver si estas medidas por desempleo les sirven, y si no protegeremos a estas personas, especialmente a las más vulnerables", ha explicado.

"No es un tema con fondo ideológico como se ha querido hacer ver. Hay que tener en cuenta que en este colectivo hay muchas personas que no han podido hacer nada porque su temporada va de marzo a octubre. Ahora bien, también me gustaría saber qué ha hecho la Comunidad de Madrid con San Isidro, o qué han hecho otras Comunidades Autónomas con sus Ferias ya perdidas", ha dicho Uribes. "Yo al presidente de la Fundación Toro de Lidia ya le dije que muchas de las cosas que nos pedían dependían de Ayuntamientos, Comunidades y Diputaciones, y aquí hay que hacer pedagogía. Voy a tratar, en el cumplimiento de la ley, de ayudar a todo el mundo sin mirar a qué se dedican. Todo el mundo merece salir adelante", ha concluido el ministro de Cultura.