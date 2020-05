La Zona Básica de Salud de Vitigudino suma tres nuevos casos de coronavirus

Viernes, 22 de mayo de 2020

De este modo pasa de 69 a 72 enfermos con 26 casos activos, aunque los tres últimos aún no han sido confirmados mediante PCR. La ZBS de Ledesma también suma un contagio

La Zona Básica de Salud de Vitigudino aparecía este viernes 22 de mayo con tres nuevos casos de coronavirus, aunque por el momento no han sido confirmados mediante PCR, por lo que el mapa de los últimos 7 días permanece invariable. No sucede lo mismo con el mapa de casos acumulados, en el que se registran todos los enfermos, hayan dado positivo o no en la prueba de PCR. De este modo, la ZBS de Vitigudino sumaba este viernes un total de 72 personas enfermas, tres más que ayer. También aumentan a 26 el número de casos activos y a 95 el número de PCRs realizados, aunque se mantienen los 17 positivos, el mismo número que el día anterior.

En la ZBS de Aldeadávila se mantienen las cifras de ayer con cuatro PCRs más realizados, 20 enfermos acumulados de los que se mantienen 5 casos activos y a los que se les ha realizado 40 PCRs de los que solo 3 han dado positivo. Asimismo, en la ZBS de Lumbrales se mantienen los datos de anteriores días, 11 enfermos en el acumulado y 8 casos activos a los que se les han realizado 47 PCRs, 6 más que ayer, de los que solo 3 han dado positivo.

Y en la ZBS de Ledesma también saltaba la alarma al sumar un nuevo enfermo y llegar a los 24, aunque como en el caso de la ZBS de Vitigudino, tampoco ha sido detectado mediante PCR, por lo que Ledesma sigue ‘en verde’. Tras este nuevo caso son 4 activos y se han realizado 57 PCRs de los que solo 6 han dado positivo.

Como ha venido informando LAS ARRIBES AL DÍA, el próximo lunes toda la provincia de Salamanca estará en la Fase 1 de la desescalada, pues las ZBS de Lumbrales y Aldeadávila se quedarán en esta fase a pesar de llevar en ella 15 días. Lo positivo de este nuevo paso es que todos los municipios del noroeste salmantino disfrutarán de algunas de las ventajas de la Fase 2 por tener una población inferior a los 10.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 hab./km2, unas medidas que han entrado en vigor este mismo viernes.

A partir del próximo lunes desparecen las ZBS como criterio para la aplicación de las fases de desescalada, siendo la provincia la nueva unidad territorial para este criterio.

Datos provinciales

Respecto a los datos provinciales, este viernes se rompía la racha de cuatro días sin fallecimientos al registrarse una nueva persona fallecida por coronavirus, por lo que l número de muertes asciende a 359 personas.

Por otra parte, el número de nuevos contagios a las 20.00 horas de ayer jueves era de 27 casos, de los que 17 han sido confirmados a través de PCR. De este modo, el número total de contagios en el acumulado es de 7.024, de los que 2.846 han sido a través de PCR.

En el gráfico inferior se puede apreciar la evolución en el número de infectados y hospitalizados en la provincia de Salamanca. Asimismo, en el último día se han producido 5 nuevas altas, por lo que son ya 1.199 personas las que han abandonado el hospital tras superar la enfermedad.

Situación de las residencias de la provincia

En cuanto a la situación del conjunto de las residencias de mayores en la provincia de Salamanca, en las últimas 24 horas se registraba una persona fallecida por Covid-19, por lo que el número de muertos asciende a 257, según los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León. Por otro lado, este 22 de mayo tampoco se registraba ningún fallecido con síntomas compatibles, por lo que la cifra se mantiene en 207 fallecidos.

Entre las 6.270 personas en centros residenciales de Salamanca contabilizadas a 21 de mayo, se han confirmado 1.051 casos positivos de COVID-19 de los que 773 han superado la infección. Asimismo, 37 personas permanecen aisladas por presentar síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que 439 se encuentran en aislamiento preventivo sin síntomas.

MAPA DE CONTAGIOS EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS EN ARRIBES Y LEDESMA DETERCTADOS CON PCR

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA A 22 DE MAYO EN LOS HOSPITALES DE SALAMANCA

DATOS GENERALES EN LA PROVINCIA A 22 DE MAYO

SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS EN CASTILLA Y LEÓN A 22 DE MAYO