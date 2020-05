Castaño critica el confinamiento e Igea le contesta que no está en el partido adecuado

Jueves, 21 de mayo de 2020

Duro enfrentamiento dialéctico entre dos cargos públicos del mismo partido, Ciudadanos. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

Esta mañana, Castaño criticaba el confinamiento y aseguraba que “lleva a engaño decir que salva vidas”.Por su parte Igea replicaba que “no está en el partido adecuado”. “Alguien que entre muertes y otros problemas se preocupa más de los otros problemas, se define”, añadía.

Además, el vicepresidente de la Junta resaltaba sus argumentos con esta afirmación: “desde 1945 no se decían cosas así desde un cargo público”, e incidía en ello con una pregunta: “¿Le parece asumible tener 698 vidas menos en Salamanca?”.

Prioridad a los criterios sanitarios

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha garantizado que dimitiría de su cargo en la Administración regional si se tomaran decisiones en contra de criterios epidemiológicos y sanitarios para abordar la desescalada en la Comunidad, en la que se ha propuesto el paso a la Fase 1 en su totalidad para el próximo lunes sin "ningún tipo de presión".

En la rueda de prensa posterior la Consejo de Gobierno en el que Igea ha comparecido junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha insistido en que el cambio de fase en todas las provincias de la Comunidad es la consecuencia de la situación epidemiológica favorable para avanzar en la desescalada de todas las zonas básicas de salud. "No se cambia de fase por presión política", ha aseverado.

Así, ha insistido en que en esta situación no existe dicotomía entre salud y economía. "Si no somos rigurosos no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, mantenemos nuestro esquema de seguimiento o vigilancia zona por zona, eso nos asegura compromiso con lo pequeño, con lo municipal, es mucho más seguro", ha defendido Igea sobre el control en zonas básicas de salud.

El vicepresidente ha reiterado que todas las medidas se han adoptado a través de un acuerdo de todo el Gobierno. "Aquí no dimitirá la directora de Salud Pública dimitirá el vicepresidente si se adoptara una decisión contra criterios epidemiológicos". "Nadie lo ha planteado y este que les habla pone su puesto en ello", ha aclarado.