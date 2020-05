Más de la mitad de los castellanos y leoneses no viajará este verano o cambiará el destino por uno menos masificado 

Jueves, 21 de mayo de 2020

La pandemia del coronavirus ha cambiado hábitos y planes, destacando además la importancia que conceden los ciudadanos a contar con una vacuna para volver a viajar o hacer turismo sintiéndose seguros

En esta situación excepcional por la crisis del coronavirus el verano también será atípico. La pandemia ha modificado hábitos y planes, y hasta un 48% de castellanos y leoneses no cree que viaje este verano por turismo, a lo que se suma un 16% que tiene previsto viajar por España aunque cambiará el destino por uno menos masificado. Así lo recoge el informe ‘Deconstruyendo al consumidor’ de EY-Parthenon que analiza la reacción de los consumidores ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia y revela también que un 15% de los castellanos y leoneses encuestados tenía pensado ir al extranjero pero se quedará en España.

A la hora de viajar o hacer turismo hay que tener en cuenta diferentes factores, desde la disponibilidad de renta para el gasto vacacional a los posibles efectos psicológicos que cause la pandemia (por ejemplo, miedo a viajar al extranjero y quedar atrapado en otro país ante un posible rebrote).

La pandemia del coronavirus ha traído cambios en el consumidor, como también refleja el informe. En concreto, un 62% de los castellanos y leoneses estarían dispuestos a pagar más por tener flexibilidad en condiciones de cancelación y cambios de los viajes.

Otro aspecto importante que analiza el informe es hasta qué punto los ciudadanos consideran importante contar con una vacuna para frenar el coronavirus y para volver a viajar o hacer turismo sintiéndose seguros. Así, el 36% de los encuestados a nivel nacional asegura que no volverá a volar hasta que no se encuentre, el 27% no viajará en tren y el 23% no alquilará una habitación de hotel.