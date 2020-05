Desciende a 122 el número de casos activos por coronavirus en la zona de salud de Béjar

Miércoles, 20 de mayo de 2020

Vuelve a contabilizarse una subida desde ayer en el número de personas enfermas por coronavirus en la zona de salud de Béjar que sube desde 566 a 571, el 3,55 % de las tarjetas sanitarias, y baja en seis el número de casos activos quedándose en 122. El total de PCR realizados a día de hoy sube en cinco lo que hace un total de 570, de los que han dado positivos 118.

Con una tasa de seis positivos por PCR en los últimos siete días en la zona básica de salud de Béjar, que equivale a un porcentaje de 3,73 PCR positivas por cada 10.000 habitantes, Béjar ya no está desde ayer en la zona roja y avanza hacia la desescalada que va a proponer la Junta para toda la provincia de Salamanca, aunque el principal criterio es no tener ningún caso confirmado ni compatible con COVID-19 en los últimos siete días en la Zona Básica de Salud. Los criterios están sujetos a continua revisión, en función de los datos sobre la evolución y riesgo de extensión de la enfermedad y el número de test PCR positivos, no es el único criterio que valora la Junta de Castilla y León para estimar la propuesta de cambio de fase.

Linares de Riofrío, registra 84 personas enfermas, el 3,97 % de las tarjetas sanitarias, con 24 casos activos a día de hoy. El total de pruebas PCR realizadas es de 78, de las que han resultado posivas 19.

La zona de salud de Béjar abarca las poblaciones de: Aldeacipreste, Béjar, Calzada de Béjar, Candelario, Cantagallo, El Cerro, Colmenar de Montemayor, Cristóbal, Horcajo de Montemayor, La Hoya, Lagunilla, Molinillo, Montemayor del Río, Navacarros, Navalmoral de Béjar, Peñacaballerra, Pinedas, Puerto de Béjar, Sanchotello y Valdehijaderos.

La mortalidad por COVID-19 en la zona de salud de Béjar se mantiene en 44 personas fallecidas confirmadas por la enfermedad, el 0,27 % de las tarjetas sanitarias. La cifra global asciende a 122 muertos, corresponden al 0,76 % de las tarjetas sanitarias registradas en la zona de salud de Béjar. La cifra de 122 fallecidos es un dato global de mortalidad, según los datos oficiales, no vinculados exclusivamente a enfermedad por COVID-19. El cálculo se ha realizado tomando en cuenta las bajas de tarjetas sanitarias, esta tasa se calcula con respecto a la población de cada provincia expresada por mil.

Los datos corresponden a la zona básica de salud de Béjar. Debe tenerse en cuenta que las zonas suelen abarcar más de un municipio, por lo que no debe olvidarse de que los datos corresponden a toda la zona y no exclusivamente al municipio. Todos los datos de número de afectados y el porcentaje de ellos en proporción al número de tarjetas sanitarias, son facilitados oficialmente por la Junta de Castilla y León.