Vitigudino se prepara para la entrada en la Fase I de la desescalada

Martes, 19 de mayo de 2020

En los 49 pueblos de la Zona Básica de Salud no se ha registrado con PCR un solo caso de Covid-19 en las últimas dos semanas, y comienzan las misas con el aforo al 30%

Vitigudino vivía este 19 de mayo su décimo martes durante el estado de alarma sanitaria por el Covid-19, décimo martes de mercado en el que sus calles parecían estar preparadas para la entrada en la Fase I de la desescalada el próximo 25 de mayo, un paso que le fue negado ayer lunes aun a pesar de haber hecho sus deberes, precisamente, porque otros no los hicieron.

La Zona Básica de Salud de Vitigudino, demarcación integrada por 49 núcleos de población, no ha registrado mediante PCR un solo caso de Covid-19 en las últimas dos semanas, lo que significa que la población se está tomando en serio las medidas de distanciamiento social y otras de carácter sanitario, lo que no debe implicar bajar la guardia frente al virus, porque –indudablemente- no se ha ido.

Solo es cuestión de actuar con responsabilidad y sentido común sabiendo que el coronavirus está entre la población, por lo que a partir de la entrada en la Fase I, paso hacia la nueva normalidad, es necesario aplicar todas las medidas que las autoridades sanitarias vienen recomendando para evitar la propagación del virus, recordando especialmente que nos encontramos en una zona de alto riesgo por el envejecimiento de la población y donde la letalidad puede ser altísima en el caso de un brote de la enfermedad.

Así las cosas, Vitigudino parecía este martes haber dado un paso más hacia esa nueva normalidad, tal vez por el día del todo primaveral, cielo prácticamente sin nubes y 20 grados de temperatura a las 11.00 horas.

En las calles y establecimientos comerciales se podía apreciar una mayor actividad que martes anteriores, y ell0 a pesar de que los establecimientos hosteleros, bares y cafeterías, deberán esperar a la entrada en Fase I para al menos abrir sus terrazas, algo de lo que disfrutan desde hace una semana los habitantes de las zonas de salud de Lumbrales y Aldeadávila, si bien en la capital del abadengo los hosteleros decidieron permanecer cerrados hasta ayer lunes.

Este 19 de mayo se podía apreciar un aumento del número de vehículos que ocupaban las zonas de aparcamiento del centro y en la plaza del Mercado, también habitantes de localidades de la zona que se acercaron a Vitigudino para realizar compras y hacer gestiones en gestorías y entidades financieras.

También se podía apreciar una mayor actividad en el polígono industrial aunque la estación de la ITV permanece cerrada, aun después del anuncio realizado ayer por la empresa de que a partir de este martes todas las estaciones de Castilla y León iniciarían su actividad. La estación de Vitigudino al tener carácter discontinuo, el calendario anual ya contemplaba que la semana del 18 al 22 permanecería cerrada. En cualquier caso, para pasar la ITV será necesario concertar cita previa a través de su web, algo que resultaba imposible ayer lunes.

Flexibilización de las medidas de confinamiento

Junto a otras de carácter económico, el Gobierno ha procedido a la flexibilización de las medidas sociales de confinamiento. Concretamente, desde el comienzo de esta semana se abrían en Vitigudino los templos y se celebraban las primeras misas con público, aunque muy escaso, en la capilla del convento.

Como señalaba a LAS ARRIBES AL DÍA el párroco Francisco Fraile, la capilla del convento celebra misa cada día a las 9.00 horas, aunque “con cuatro personas además de los dos sacerdotes”. El inicio del culto religioso comienza así, aunque para el fin de semana se esperan misas en la iglesia parroquial.

La primera misa en la iglesia será el sábado a las 19.00 horas, quedando limitado el aforo al 30% de su capacidad, es decir, 135 personas, pues el aforo completo de la iglesia es de 450 personas. Los asistentes ocuparán los dos extremos de los bancos y de forma alterna, “dos personas por cada dos bancos”, señalaba Francisco Fraile.

También, el domingo a las 9.00 horas habrá misa en la capilla del convento y a las 12.30 horas en la iglesia parroquial, ambas con las mismas medidas de distanciamiento y aforo. Asimismo, el párroco de Vitigudino informaba de que a lo largo de la semana “se dará misa en alguno de los pueblos, como también el domingo”.

Por último, Francisco Fraile informaba que “ya se puede visitar la ermita del Socorro” después de que haya permanecido cerrada al público hasta ayer lunes.