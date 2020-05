JaviRap lanza el tema ‘Droga para no pensar’

Martes, 19 de mayo de 2020

La producción musical por parte de los jóvenes raperos mirobrigenses integrantes del colectivo The Thirty Seven sigue sin detenerse en estas semanas de aislamiento social por culpa del coronavirus. En esta ocasión, es JaviRap quién ha lanzado un nuevo tema, que se titula Droga para no pensar.

El propio creador del tema se ha encargado de su grabación, mezcla y masterización, mientras que otros integrantes de The Thirty Seven han sido responsables de la grabación en cámara (Virman y Sata) y de la edición (Lmen) -todo ello a través de Calle37Producciones- del videoclip, que por cierto sigue escrupulosamente la normativa vigente, limitándose al interior de un bloque de viviendas.