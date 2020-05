El discurrir y discurso de las vías pecuarias - 36

Vías pecuarias por el Vale do Rio Douro a la provincia de Salamanca

A transumância de Inverno faz-se das terras frias da serra da Estrela para as regiónes mais quentes: são as “invernadas”, que se fazem para os campos do Mondego, para as “campanhas” da Idanha e para o vale do rio Douro, indo alguns até às encostas do Marão, ao Pinhão e au Tua, onde encontram a folha da vinha como alimento , além das ervas dos caminhos re dos terrenos maninhos outerra de pousio, pertencentes às quintas (...) No In- verno os rebanhos são mais pequenos; de 400 até um máximo de 700 cabeças. Os pastores dormen sempre ao ar livre, como no Verão, enrolados em mantas, quer chova quer neve. Mas, às vezes, quando faz mau tempo, deixam – nos dormir em qual- quer armazém ou celeiro. Os pastores não paga a pastagem, dão queijo e anhos de presente, mas o principal é o estrume que deixam nos campos ou viha sonde os animais pernoitam.

(Jorge Dias, “Aspectos da vida pastoril em Portugal”. Revista

de Etnografía, Junta Distrital do Porto, 1965, págs. 346-47).

Vías pecuarias principales

Pinhel - Barca d´Alba - La Fregeneda - Hinojosa de Duero

Comienzo: Pinhel.

Final: Hinojosa de Duero.

Longitud en el territorio portugués: 45 km.

Estado actual: asfaltado.

Longitud en el territorio español: 32 km.

Estado actual: asfaltada y camino de tierra.

Recorrido en territorio portugués: Pinhel - Vale do Côa - Ponte sobre rio

Côa - Rivera de Avedal - Vale da Serra - Horto da Devesa - Ponte Nova

- Barca d´Alba.

Recorrido en territorio español: Puente Internacional - Casa de los Camine-

ros - Camino de Quinta de Valicobo - Camino de la Fregeneda - Camino

de la Calzada Vieja - La Fregeneda (municipio) - Casas de la Cruz de San

Pedro - Fuente de Blas Miguel - Camino vecinal de Hinojosa de Due-

ro - Hinojosa de Duero (municipio) - Colada del Monte - Colada de la

Estación.

Cartografía portuguesa: 1:25.000 Carta Militar - 171.

Cartografía española: 1:25.000 ING 448- IV, 474 - II, 475 - I.

Valoración Paisajística: Vale del Côa - Parque Internacional de Arribes de

Duero.

Uso de suelo agrícola: viñas, olivares, naranjos y almendros.

Hidrografía: río Côa, Ribera das Cabras y río Duero.