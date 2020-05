Hechos públicos los resultados de la encuesta para conocer la demanda de ciclos formativos

Lunes, 18 de mayo de 2020

La Concejalía de Educación, Infancia y Familia del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha hecho públicos los resultados de la encuesta llevada a cabo el pasado mes de marzo, a través de la página web del Consistorio y en los centros educativos, para conocer cuál es la demanda real existente en la ciudad para la ampliación de la oferta educativa mediante la implantación de nuevos ciclos formativos.

En esta encuesta han participado 237 personas, 181 a través de la web del Ayuntamiento y 56 estudiantes de todos los niveles de la ESO y Bachillerato, que son de los que se han detallado los resultados. De estos jóvenes (un 64,3% de entre 14 y 16 años de edad, y un 35,7% de entre 16 y 18 años), la mayoría quiere concluir la ESO y seguir estudiando, queriendo 23 de ellos llegar a realizar un grado universitario. Mientras, respecto a ciclos formativos, 6 están seguros que harán un ciclo formativo de grado medio, y 5 uno de grado superior.

En el caso de optar por estudiar un ciclo formativo que se imparta tanto en Ciudad Rodrigo como en otro lugar, un 57,1% lo cursaría en Miróbriga, siendo la principal razón que su familia reside en la ciudad. Respecto a la motivación para cursar un ciclo formativo, las opciones más respaldadas han sido considerarlo una salida para aprender una profesión y poder acceder a un grado universitario. Una vez cursado el ciclo formativo, la expectativa de futuro para la mayoría de los jóvenes sería cursar estudios superiores, además de acceder al mercado laboral.

Para un 41,1% de los encuestados, la realización de un ciclo formativo en Ciudad Rodrigo aumentaría la expectativa de encontrar un trabajo en la comarca; un 17,9% no lo cree; y un 41,1% no sabe o no contesta. Por otro lado, un 46,4% de los encuestados vería como clave que haya salidas laborales de ese ciclo formativo en Ciudad Rodrigo.

Por último, se proponía a los participantes en la encuesta a que expresasen sus preferencias sobre los ciclos formativos a impartir. Dentro de la Formación Profesional Básica, los jóvenes prefieren los ciclos de Informática y Comunicaciones, Imagen Personal, y Electricidad y Electrónica. En el bloque de ciclos formativos de Grado Medio, Actividades Físicas y Deportivas, Imagen y Sonido, Informática y Comunicaciones, y Sanidad. Y en el bloque de ciclos de Grado Superior, Imagen y Sonido, Turismo, Madera, Mueble y Corcho, y Sanidad.

Los datos de la encuesta serán trasladados al Consejero de Educación de forma online, para que la Consejería los tenga en cuenta “con el objetivo de incrementar la oferta educativa en nuestra localidad, con el fin de mejorarla y contribuir al asentamiento de población e impulso a la actividad económica de Ciudad Rodrigo”, según expresa la delegada de Educación, Vanesa Muriel.