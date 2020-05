Guía para elegir la mejor mascarilla contra el coronavirus

Lunes, 18 de mayo de 2020

La OCU desaconseja el uso de mascarillas con válvula puesto que solo protegen al portador

La OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, ha publicado una guía de uso sobre mascarillas sanitarias que será de gran ayuda ahora que el Gobierno plantea la obligatoriedad en ciertos ámbitos. Su uso está recomendado en ciertas situaciones, pero es importante recordar que no sustituye en ningún momento otras medidas de seguridad que han demostrado ser altamente eficaces, especialmente el lavado de manos y la distancia social.

Existen diversos tipos de mascarillas, desde distintos niveles de homologación hasta las caseras fabricadas por numerosos grupos de voluntarios. La OCU las divide en los siguentes grupos:

Las mascarillas higiénicas son indicadas para su uso como prevención por la población sana, para quien debe salir a la calle en caso de que no haya garantías de que se pueda respetar la distancia social de seguridad, como en el transporte público.

Las mascarillas quirúrgicas son productos sanitarios. Son adecuadas para ser usadas por personas con síntomas de infección, para evitar contagiar, y también por la población general.

La mascarillas autofiltrantes, FFP2, FFP3 (o bien mascarillas con otras nomenclaturas como N95, KN95, KF94...) son las recomendadas para el personal sanitario o personas que estén en contacto directo con infectados por coronavirus. De hecho, las mascarillas FFP3, deben reservarse al personal sanitario que vaya a estar en contacto estrecho con la respiración del paciente.

Por último, también se encuentran otro tipo de mascarillas, mascarillas antipolvo, o incluso podemos fabricar mascarillas caseras, que son una alternativa a las mascarillas certificadas: si vas a exponerte a una situación en que no tienes garantías de mantener la distancia de protección y no dispone de las otras, es recomendable llevar al menos una mascarilla casera o una mascarilla antipolvo PM 2,5.

Las mascarillas con válvula no son recomendables

Es importante que las mascarillas FFP2 y FFP3 no lleven válvula, pues así filtran tanto la entrada como la salida del aire. Las mascarillas con válvula, en cambio, no impiden el contagio del coronavirus a otras personas, al revés: esa válvula lo que hace es facilitar la salida de la respiración sin ningún filtro. Por tanto, a juicio de OCU, las mascarillas FFP2 y FFP3 con válvula no son adecuadas en un contexto como el actual.

¿Se pueden reutilizar las mascarillas?

Las mascarillas higiénicas se pueden reutilizar si así lo indican en su etiquetado, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las reutilizables se fabrican de acuerdo a la norma UNE 0065, mientras que las no reutilizables lo son de acuerdo a la norma UNE 0064. Las mascarillas FFP2 y FFP3 se pueden reutilizar si llevan la indicación R. Si pone NR significa que no son reutilizables.