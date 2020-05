El sector del transporte discrecional de viajeros pide ayudas específicas para salir de la crisis

Domingo, 17 de mayo de 2020

El sector del transporte de autocares discrecionales laza un SOS ante la situación de vulnerabilidad a la que está sometido al no disponer de medidas para poder afrontar la crisis, como consecuencia del cese de la actividad económica en los sectores para los que trabajan.

En salamanca hay alrededor de 30 empresas familiares de transporte de autocares, con aproximadamente 320 autobuses rodando diariamente, dedicadas al sector turístico y de trasporte de escolares: excursiones de asociaciones de jubilados, colegios, transporte escolar, transporte de competiciones deportivas, congresos, bodas, circuitos de extranjeros en nuestro país, excursiones de ERASMUS y un largo etc. de actividades.

Y ante la actual situación temen que este sector se vea abocado al cierre total, puesto que “en el momento de ir recuperando la nueva normalidad no se harán grupos para poder viajar, en el mejor de los casos eso no llegará hasta el 2021”, por lo que añaden que “no podemos quedarnos impasibles ante la espera de una muerte totalmente anunciada, la desaparición de miles de empresas está por llegar si no nos ayudan y, sobre todo, si no nos dedican tiempo”.

Desde este colectivo aseguran que “necesitamos medidas específicas para poder sobrevivir, como son las moratorias del pago de leasings, pues en cada autocar con el que trabajamos nos ha costado una media de entre 250 y 300 mil euros, y no podemos pagar. Somos más de 3.000 empresas paradas con prácticamente el 100% de personal en ERTE, que tampoco podremos rescatar hasta que no tengamos trabajo”.

Además, recuerdan que “seguimos pagando seguros, debemos de pagar próximamente los impuestos de circulación, alquileres de naves…, y no sabemos qué inventar para poder recolectar el dinero. Muchos tenemos concedidos ICOs aun sabiendo que eso va a endeudarnos más. Los contratos públicos con la Junta para el transporte escolar se han paralizado y no vamos a cobrar lo esperado y firmado. Algunos compañeros ya han tenido que cerrar y no podrán volver a abrir”, añade Nuria Criado, de Autocares Ecubus.

Asimismo, añade que “en este barco no solo estamos los transportistas, también nuestros proveedores, casi 70.000 puestos de trabajo directos y otros miles de trabajos indirectos: carroceros, fabricantes, ITVS, neumáticos, talleres, parkings, empresas de limpieza, mantenimiento, gasolineras y un largo etc.”.

Nuria Criado recuerda que “la gran mayoría de las empresas, cómo es mi caso, llevamos 30 años al frente del sector, soy la cuarta generación de mi familia y con 31 años siento miedo de perder todo por lo que ellos tanto han luchado. Ya no solo me mata a nivel empresarial, puesto que a nivel personal es donde he crecido y tras muchos esfuerzos mi familia ha creado una forma de vida. Pero igual que yo, hay miles de familias de ‘autocaristas’ que tras muchas décadas han luchado por seguir en el sector, trabajando muy duro, conduciendo, abriendo garajes para salir a cualquier hora puesto que nos debemos a la demanda del cliente y cerrando a la última hora cuando ya hemos cuadrado el día siguiente de trabajo”.

Asociación de transportes Direbus

A raíz del confinamiento y el estado de alarma, 300 empresas del sector han creado la asociación nacional de transportes DIREBUS con el objetivo de erigirse como representantes del transporte discrecional de viajeros.

Sus reivindicaciones son las siguientes:

- Novaciones de contratos de leasing, renting, préstamos y demás formas de financiación de las empresas

- ERTES más flexibles atendiendo a la lenta y paulatina recuperación de la actividad.

- Líneas especiales de financiación con avales ICO para el sector discrecional y turístico para refinanciar las empresas.

- Novaciones de los contratos de seguros de los vehículos, concediendo carencias durante el tiempo de inactividad acorde con la reducción drástica de los riesgos contratados, dado que los vehículos están parados.

- Ayudas por parte de las diferentes Administraciones Públicas y subvenciones al sector tanto para renovación flotas como para gasoil.

- Bonificación por parte de los Ayuntamientos del Impuesto de vehículos de tracción mecánica para vehículos del discrecional y turístico.

- Exenciones y deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades si se renuevan flotas.

- Medidas de ampliación de utilidad de vehículos compatibles con la rentabilidad, el medio ambiente, la seguridad y las ITV.

- Pago en menos de 60 días de las indemnizaciones derivadas de la suspensión de los contratos de regular especial o de la disminución de servicio en regular general.

- Prórroga de los contratos públicos suspendidos.

El sector del transporte discrecional de viajeros en España

Un estudio de CONFEBUS con la consultora financiera AFI presenta las siguientes magnitudes:

• El sector del autobús aportó 5.680 millones de euros al PIB (0.56% del total), generó 95.000 puestos de trabajo y contribuyó con 1.551 millones a las arcas públicas en 2018

• En España hay un total de 3.350 empresas con una flota media de 13 autobuses cada una. El total de vehículos existentes en el país asciende a 44.000

• El número de viajeros/km anuales es de 47.760 millones

• El autobús es un modo clave para atender la demanda de movilidad de colectivos con menor acceso, como los jóvenes, mayores y personas con movilidad reducida

• La tasa de siniestralidad del autobús es la más reducida de los modos de transporte por carretera (solo el 0,2% del total de las víctimas mortales de accidentes de tráfico en carretera se atribuye al autobús)

Magnitudes socio-económicas relevantes

- El sector del transporte discrecional de viajeros es un sector estratégico a nivel económico y social

- Elemento clave en el desarrollo de la industria turística de nuestro país que representó un 12,2% del PIB de nuestro país al cierre del 2019

- Elemento clave en la sociedad: facilita movilidad de colectivos con menor renta, como los jóvenes, mayores o personas con movilidad reducida.

- En España, 230.000 alumnos utilizan el autobús escolar a diario y cerca de 17.000 autobuses (alrededor de un 40% de toda la flota privada) realizan servicios de transporte escolar, según datos de la DGT de finales de 2017

- Esta modalidad del transporte facilitó los desplazamientos de cerca de 221 millones de viajeros según los datos publicados por el INE

Magnitudes del sector

- Este sector aglutina en España un tejido de más de 3.000 empresas

- Un sector eminentemente conformado por pequeñas y medianas empresas, gran parte de ellas de carácter familiar

- El precio de un autocar de 55 plazas, lo determina la marca del chasis y la carrocería, pero la horquilla entre la que se sitúa el precio de un autocar de esa capacidad está entre los 230.000€ y los 300.000€

- El parque móvil de autocares de nuestro país, líder a nivel europeo y mundial, está completamente parado.

- Si establecemos que tenemos 3.000 empresas, con una flota media de entre 10/15 autocares y les damos un valor medio a los vehículos de 150.000€, este sector tiene paralizadas inversiones por valor de 5.850 millones de euros

Esos cerca de 6.000 millones de euros de inversiones hechas por pequeñas y medianas empresas, a través de ahorros, endeudamiento de diversa índole, se encuentra no solo parados en los garajes, sino perdiendo valor, porque cada año que pasa un autocar se devalúa de media 12.000€

- Casi 70.000 puestos de trabajo directos y otros miles de trabajos indirectos: (carroceros, fabricantes, ITVS, neumáticos, talleres, parkings, empresas de limpieza, mantenimiento, gasolineras y un largo etc.).