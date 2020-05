Partido Popular: “sin Plenos ni Comisiones, los socialistas evitan el control a su Gobierno munipal”

Domingo, 17 de mayo de 2020

El equipo de Gobierno de Béjar ha gastado 2.178 euros para la contratación de un servicio de reuniones virtuales y retransmisiones en directo que no se utiliza y reparte sin control la publicidad en medios de comunicación

El Grupo Municipal Popular denuncia la falta de transparencia del equipo de Gobierno de Béjar que lleva dos meses sin celebrar Comisiones ni Plenos, ni siquiera de forma telemática o presencialmente guardando las debidas medidas de seguridad y distanciamiento. Los Populares no entienden que el Ayuntamiento haya gastado 2.178 euros para la contratación de un servicio de reuniones virtuales y retransmisiones en directo, y sin embargo, no se haya utilizado todavía, por lo que no hay posibilidad de realizar oposición y control al Gobierno municipal.

Ante la falta de información y el oscurantismo, piden explicaciones a la Alcaldesa sobre los criterios se han seguido en el reparto del dinero para la publicidad a medios de comunicación y manifiestan la total falta de transparencia en la gestión de la estación de esquí La Covatilla, señalando que no se dan las cuentas desde junio de 2019 ni se sabe qué trabajos están realizando los diez trabajadores contratados o si tienen previsto abrir el próximo verano.

También exigen saber qué se ha hecho con los 100.000 euros que todos los partidos acordaron en emplear para tomar medidas para combatir las consecuencias de la crisis del COVID-19 en la ciudad, y cómo se ha realizado el reparto de mascarillas, si éstas han sido compradas por el Ayuntamiento o proceden de la Junta de Castilla y León y cuántas se han repartido entre los ciudadanos.

El portavoz del Partido Popular de Béjar, Alejo Riñones, ha manifestado que desde que comenzó la pandemia su grupo ha tratado de ayudar al equipo socialista con propuestas que no han sido tenidas en cuenta y sin embargo, a cambio, han sido tratados “con el más absoluto oscurantismo, desprecio, y con una actitud de prepotencia”, pide respeto para su grupo: “no olvidemos que el Partido Popular representa a casi el 50 % de los bejaranos y que la oposición en democracia es tan respetable y necesaria como el Gobierno. La discrepancia y la cortesía deben ser absolutamente compatibles en democracia”.