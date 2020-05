El Gobierno lamenta la pérdida de Julio Anguita

Sábado, 16 de mayo de 2020

El presidente Pedro Sánchez y los ministros Alberto Garzón y Pablo Iglesias publican mensajes en recuerdo del exdirigente de Izquierda Unida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado esta mañana un mensaje en redes sociales en recuerdo de Julio Anguita, fallecido esta manaña tras sufrir un infarto hace una semana. “Lamento profundamente la muerte de Julio Anguita. Un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incasable la igualdad y la justicia social. Mi cariño para su familia, compañeros y amigos”, ha señalado el presidente del Ejecutivo.

El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha expresado este sábado su pesar por el que fuera el líder de su partido, Julio Anguita: "Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada", ha afirmado.

"Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo", ha escrito Garzón en su cuenta de Twitter, en un emotivo mensaje en el que subraya que le echará de menos. "Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz", ha añadido.

El vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha definido al fundador de Izquierda Unida, Julio Anguita, fallecido este domingo, como "el mejor referente político", una persona que, según ha confesado, le marcó el camino a seguir y que siempre "se atrevió a señalar al poder".

"Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder. Dijo las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra y, hasta el final, nos indicó el camino que algunos quisimos seguir", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter, nada más conocer la noticia de la muerte de que fuera alcalde de Córdoba.

Por su parte, la familia del histórico dirigente de IU y exalcalde de Córdoba Julio Anguita ha trasladado su "más sincero agradecimiento" por el cariño mostrado tras su muerte este sábado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

"Ante la imposibilidad de dar respuesta personalmente a las innumerables muestras de apoyo recibidas en la última semana, quiere trasladar su más sincero agradecimiento por el cariño mostrado. Toda la fuerza que en estos días habéis enviado a Julio, nos acompaña y reconforta ahora a nosotros. Gracias, de corazón", manifiesta la familia en un escueto comunicado remitido a Europa Press.