Sufriremos el "Síndrome de enclaustramiento"

Ya lo dijo Winston Churchill al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un periodista preguntó qué le parecía el socialismo, respuesta: "El socialismo consiste en comprar los votos con el dinero que no es tuyo". Como siempre Churchill daba en el centro de la diana. España está gobernada por niños narcisistas becarios, que únicamente viven para su provecho y ensoñación bolivariana.

Por supuesto que estuve de acuerdo con el aislamiento, como medida para suplir momentáneamente, incapacidad e improvisación; pasado el tiempo, tengo la impresión (tal que he explicado en una colaboración) de estar viviendo en el siglo XIV, cuando la terrible “Peste Negra” Si en tres semanas no se contiene al causante del mal, el Medievo se hace presente. El Ejecutivo, incapaz de parar los contagios viviendo aislados, es qué algo está fallando. Remedio: márchese o pacte con partidos constitucionalistas, porque sí tenemos plan B.

No creen que al desgobierno sanchista-iglesias le va al pelo el estado de excepción. Hacen las cuentas de la lechera, normalizan lo que ya estaba normalizado. Bajo alfombra nombran miembro del CNI a quien no debe estar en el Estamento Interno, nos ocultan los nombres del “comité de sabios” ¡Ah se siente son funcionarios!... ¡vamos ya atajo de troleros, buleros! Ustedes desean hundir la economía de la nación, tienen fijación con impuestos a los ricos ¿Qué ricos tenemos y cuanto aportarían a nuestra descalabrada economía? Luego a por los bancos, tal que las películas de wéstern. ¿Les sirve la cabeza para algo más que algo que llevarla sobre los hombros? Ese impuesto lo pagaremos con subida en nuestro dinero de plástico. Y ya ante tales despropósitos más gravamen a grandes empresas, tasas imposibles de sostener a Pymes. Aderezadas con… paguitas indefinidas a parados, caldo para conseguir votos y apesebrarlos a nuestro redil, los famosos ERE andaluces y extremeños. Ese no es el camino, bajen impuestos y crearan trabajo. El empresario no es el ogro que pintan los bolivarianos. Paga muchos impuestos en España y lo tiene claro… marchar donde den facilidades. No vuelvan al dinero negro del mandato de ZP, sus calderillas no son suficiente para mantener la familia. Madrid se había convertido en el motor de España. Bajada de impuestos, anulación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ley arcaica solo contemplada en España. Aparece por primera vez a finales del siglo XVIII, por medio de la Real Cédula de Carlos IV, 19 de septiembre de 1798. A lo largo del siglo XIX fue abolido, reimplantado y modificado en sucesivas ocasiones. Una de las reformas históricas más importantes acaeció de la mano del Ministro de Hacienda Raimundo Fernández Villaverde, quien inspiró la Ley de abril de 1900 en la que se reformaba el entonces denominado “Impuesto de Derechos Reales y Transmisión de Bienes”. Si ya hemos pagado en vida impuestos, lo que dejemos a nuestros herederos debe estar libre de cotización. Esta ley necesita ser abolida. En la joya se pagaba el 1%, motivo de empadronamiento de particulares.

Somos el país más contagiado en sanitarios, no es de extrañar, encontraban especial satisfacción en confeccionarse ellos mismos los trajes para entrar en la Ucis. Unido a la mayor y más larga restricción de libertades, descalabro económico y social, parados, quiebras y endeudamiento ¿Se puede hacer peor?

Sí, consentir la manifa de hoy 15 de mayo en el barrio pamplonés de la Chantrea coreando gritos pidiendo la libertad de los presos de ETA y en concreto a favor de Patxi (Francisco) Ruiz, miembro de la ETA que asesinó al concejal de UPN Tomás Caballero hace 22 años. Que cerquita estamos de la dictadura bolivariana. Es qué nadie se da cuenta de las libertades que hemos perdido desde hace dos años y que veo muy difícil se vayan a recuperar.