Madrid se queda en fase 0 y pasan Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha

Viernes, 15 de mayo de 2020

Fernando Simón ha dicho sobre Madrid que ha habido una “discusión importante” con la Comunidad, pero se ha decidido que no avance de fase a pesar de haber hecho “progresos”

La Comunidad de Madrid no va a pasar a la fase 1 de desconfinamiento, como tampoco el área metropolitana de Barcelona, mientras que sí lo harán por completo la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, que lo habían hecho parcialmente la semana pasada.

En cuanto a Castilla y León, han avanzado 42 zonas sanitarias que se suman a las 26 que estaban ya en esta fase 1 desde el viernes anterior. La isla de Formentera, en Baleares, pasa a Fase II, al igual que Hierro, La Gomera, y la Graciosa en Canarias

El director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho sobre Madrid que ha habido una "discusión importante" con la Comunidad pero se ha decidido que no avance de fase a pesar de haber hecho "progresos". "Tenemos que ser prudentes", ha argumentado Simón para explicar la segunda negativa a conceder el paso de Madrid a la fase 1. "Aunque la evolución es muy favorable, sigue habiendo un numero importante de casos no detectados", ha asegurado.

Además, ha asegurado que la decisión se ha tomado por la necesidad de dar un margen adicional de tiempo para facilitar la adaptación asistencial, por la enorme movilidad de la población y el hecho de que "todavía hay muchos casos posibles que se tienen que controlar".

No obstante, Simón ha mostrado su confianza en que la Comunidad de Madrid podrá entrar en fase 1 en breve. "No me cabe duda de que la evolución favorable y el esfuerzo que está haciendo hará que en muy poco tiempo Madrid estará con el resto", ha subrayado.