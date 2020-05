El campo luce espléndido aunque no se podrá celebrar la fiesta de San Isidro Labrador

Viernes, 15 de mayo de 2020

El 15 de mayo, San Isidro labrador, es el día consagrado a los agricultores y ganaderos. Normalmente los trabajadores del campo dejan a un lado sus maquinarias, las herramientas de trabajo y sobre todo las preocupaciones para disfrutar de un día de fiesta. Es una jornada especial muy esperada por quienes producen los alimentos que llenan las mesas y despensas del país. Este año es diferente por el estado de alarma que impide la celebración con procesiones, convites, comidas y otras excusas para reunirse en la comarca de Las Villas, en Cantalapiedra y Cantalpino.

Aprovechando esta fecha, Jesús González Martín, agricultor y presidente de la Junta Agropecuaria Local de Cantalpino y, a su vez, de la comunidad de regantes, ofrece respuestas a cuestiones que buscan conocer una panorámica del campo en su término municipal.

El cultivo principal de la explotación de Jesús González son las patatas. También tiene cebada, trigo y sobre todo centeno. Son los que predominan en el término municipal de Cantalpino, donde también se puede ver maíz, en la parte del canal. Las parcelas del pueblo y fincas suman en torno a 8.000 hectáreas que son labradas por más de medio centenar de campesinos dados de alta.

- ¿Cómo está el campo?

- El campo está muy bueno. La cebada está gozada ya. El chocho está hinchado. Hay buenos cebadales. El trigo tendrá que llover un poco más para que se goce. Se ven algunos topillos sobre todo en las cunetas. Las tierras también tienen bastante hierba, al no dejarnos quemar, la saeta de las cunetas se está metiendo y eso es un veneno.

- ¿Estarán contentos con estas lluvias de mediados de mayo?. Dicen que “abril y mayo hacen el año”.

- Efectivamente, “entre abril y mayo componen el año”. Para unos sí y para otros no. Tanto agua ha empochado algunas patatas. Luego se ha tratado mucho el cereal para el hongo que vino. La cebada está este año mejor que el trigo, otros años no.

- ¿Año de cebadas?

- Sí. Últimamente hemos tirado más al trigo porque la cebada o estaba dando. Este año está muy buena.

- Otro refrán dice que “nunca llueve a gusto de todos”

- Lo que para mi me viene bien, al otro le puede venir mal. Todos los refranes que se decían antes tiene su razón.

- ¿Cómo van a celebrar San Isidro?

Voy a mandar por Whatsapp a los agricultores unas fotos de San Isidro del año pasado. Estuve hablando con el cura a primeros de mayo, pensando que seguramente a partir del 11 de mayo cambiaba la situación. Teníamos planeado haber celebrado la misa respetando las medidas de seguridad y, en relación a la procesión, lo que hubiera permitido el obispado, pero no podrá ser.

- Este año tenéis mucho que agradecer al Santo.

- Eso me dijo el cura, y que si no sacamos a San Isidro este año, le sacaremos al próximo. Se ha portado bien.

- ¿Le tienen que pedir algo más?

- Sí, que valgan las patatas. Nos va a pegar un leñazo fuerte a cuenta del coronavirus. Los hoteles apenas fucionarán, va haber poco turismo y extranjeros... ¡Este año las tiramos! Ojalá me confunda. En agosto ya veremos. De hecho, la gente ha estado en casa y no ha comido patatas. No se ha vendido nada este tiempo. Se compran las extranjeras. Las de aquí, ni aunque sean baratas.

- ¿Cómo está afectando el coronavirus?

- En el campo hemos hecho vida normal en cuanto a que se han podido hacer las tareas. No hemos ido al bar. El gasóleo está muy barato pero prefiero que las cosas tengan su precio y que la cosa esté bien. Lo primero es la salud. Prefiero que no haya muertes y se venda bien la patata. De momento al campo no nos ha repercutido, pero ya veremos.

- ¿Qué están haciendo ahora en el campo?

- Hasta que ha empezado a llover se estaban rematando las patatas; tirando la cobertura y poniendo los tubos para regar, echando el mineral... Se ha empezado a regar un poco, algunas patatas tempranas. Se han sembrado todas. Los maíces, quedan por sembrar bastantes en Arabayona; en Cantalpino están casi todos.

- ¿Cuál es el estado de los cultivos?

El del cereal muy bueno. Está verde y grande. Va haber mucha paja. La patata sana, salvo alguna parcela que se ha empochado y ha tocado sembrarla de nuevo.

- ¿En Cantalpino San Isidro es también fiesta local, verdad?

- Es la fiesta chica. Nos lo pasamos en grande. Hay mucha armonía. Lo voy a echar mucho de menos. Para mi este dia ha sido sagrado, más que en agosto. Siempre me lo he pasado mejor en San Isidro que en la fiesta grande. Se va a misa con los agricultores, procesión, vermut, verbena, se hace paella y la Junta Agropecuaria regalaba los pasteles, pero este año esas cosas nada.

¡Feliz San Isidro!