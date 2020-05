Purificadores de aire: ¿ayudan a evitar la propagación del coronavirus?

Viernes, 15 de mayo de 2020

¿Los purificadores de aire ayudan a combatir la propagación del coronavirus en el interior de las casas? La respuesta es no. De hecho, se pueden usar como complemento, pero no sustituyen a otras medidas esenciales, como la ventilación de la casa o la higiene de las personas y de las superficies, tal y como subrayan desde la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Algunos de ellos dicen capturar en el aire partículas hasta del tamaño de un virus, pero ninguno es capaz de proteger completamente a las personas de estos patógenos. Los purificadores no pueden eliminar patógenos, como el coronavirus, de ninguna superficie contaminada. Por ello, añaden los consumidores, su uso puede generar una falsa sensación de seguridad.

Purificadores de aire, ¿cómo funcionan?

Los purificadores de aire generalmente constan de dos partes, ventiladores y dispositivos de filtración. Los ventiladores extraen aire de la habitación para hacerlo pasar por el sistema filtración que retiene contaminantes y después liberan el aire purificado. Su eficacia varía mucho de un modelo a otro, ya que no todos los sistemas de filtrado son igualmente efectivos reteniendo contaminantes, y no siempre renuevan el aire de la estancia, muchos se limitan al aire que circula cerca del dispositivo. Los más eficientes contienen un filtro HEPA, una ayuda para eliminar partículas de polen o de polvo, pero no virus u otros microorganismos patógenos en el aire porque son 100 veces más pequeños.

Ventilar, la medida más eficaz para purificar el aire

La medida más eficaz para purificar el aire de tu casa es ventilar bien, abriendo las ventanas, al menos, 10 minutos dos veces al día para renovar el aire interior.

La obsesión por la limpieza es comprensible en episodios de alarma como el que estamos viviendo. Pero no debemos pensar que el aire de casa es una fuente de infección. Basta con prestar atención a la correcta higiene, tanto de las personas como de la casa.