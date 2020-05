Simón no ve "impacto" en la salud por manifestaciones al inicio o final de epidemia, sí durante el pico

Jueves, 14 de mayo de 2020

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha afirmado hoy que no ve "impacto" en la salud por las manifestaciones que se producen al inicio o al final de una epidemia pero sí durante el pico de la misma porque hay muchos infectados y supone un importante riesgo de transmisión. Aunque advierte que hay que tener en cuenta otros factores como el tiempo en el que están juntas las personas y si estas son del mismo entorno.

Así se ha pronunciado al ser preguntado, durante la rueda de prensa en Moncloa, por el secretario de Estado de Comunicación por "manifestaciones en la calle y salud", trasladando así una pregunta que ha formulado un medio de comunicación al director del CCAES, en referencia a las manifestaciones que se están produciendo en los últimos días en el barrio de Salamanca de Madrid en contra del Gobierno.

El doctor Simón ya dió una respuesta el pasado 7 de marzo sobre las manifestaciones convocadas el 8 de ese mes por el Día de la Mujer que ha levantado mucha polémica. Afirmó, al ser preguntado si recomendaba o no ir a la manifestación del 8M: "si mi hijo me pregunta, que haga lo que quiera".

Hasta esa fecha el discurso del Gobierno era de tranquilidad ante la pandemia, pero al día siguiente de la manifestación masiva que se celebró en Madrid y las que se celebraron en todas las provincias, el Ejecutivo cambió el discurso y se anunció un plan de choque para hacer frente a la pandemia.

La pregunta de hoy a Fernando Simón tiene como precedente las protestas que se produjeron ayer en la calle en el barrio de Salamanca contra el Gobierno por la gestión que ha realizado hasta ahora de la crisis del coronavirus.

Sin embargo, según Fernando Simón, que ha respondido sobre manifestaciones en general, es necesario valorar con mucho cuidado el impacto de las protestas en las salud. En su opinión, "no tienen por qué ser en sí el origen de la transmisión", sino que hay que valorar factores asociados.

"No creo que podamos atribuir a las manifestaciones en periodos pre epidémicos o inicio de la epidemia o en periodos finales un impacto muy grande si no consideramos muchas otras variables", ha expuesto.

Acto seguido, ha añadido que "por supuesto" en periodo "pico" de una epidemia, donde hay muchos casos infectados, cualquier contacto social, sea una manifestación, un partido de fútbol con miles de personas, sea un partido de baloncesto, "van a suponer un riesgo importante de transmisión".

Cree que también hay que valorar cómo se comporta la gente en las manifestaciones, porque ha alegado que aunque "es cierto que hay gente junta" ésta "se junta con su entorno habitual en muchas ocasiones, no siempre y eso reduce el riesgo de que esos núcleos puedan transmitir fuera de esa zona". Además, según el doctor Simón, hay que valorar el tiempo de contacto estrecho real de los manifestantes.

No obstante su respuesta ha sido un poco confusa al afirmar que "una manifestación en una CCAA o en una zona donde por ejemplo no hay transportes masivos de personas, metros o movimientos masivos en autobuses urbanos, van a tener un impacto mayor si no existen estos medios porque se congrega una gran cantidad de gente que puede en algún momento llegar a transmitir".

En cualquier caso, ha pedido valorar esta cuestión con cuidado porque, ha alegado, "no son decisiones fáciles, son decisiones que técnicamente se tienen que ponderar muy bien con otras muchas variables alrededor de las supuestas manifestaciones". Y luego cree que también hay que valorar muy bien, no solo los posibles riesgos, sino la situación epidémica en cada momento.