El sindicato de enfermería denuncia ante Inspección de Trabajo la reutilización de EPIS y mascarillas no homologadas

Jueves, 14 de mayo de 2020

El sindicato de enfermería Satse Salamanca ha registrado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la situación de riesgo que viven sus profesionales con medidas como la reutilización de equipos de protección individual (EPI) o el uso de mascarillas "no homologadas" en el Complejo Asistencial de Salamanca y en los centros de Atención Primaria.

En la nota de prensa, la organización sindical ha lamentado la situación " generada por las Gerencias de Atención Especializada y de Atención Primaria y por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que viven las enfermeras y enfermeros de estos ámbitos asistenciales".

Concretamente, según Satse, "a los profesionales se les indica que deben reutilizar el mismo material de protección durante varios turnos y guardias, obviando las recomendaciones de los fabricantes".

Asimismo, el sindicato ha solicitado al Servicio de Prevención de Riesgos la elaboración "de manera urgente" de una relación de todo el material de protección disponible en los almacenes, especificaciones técnicas y certificado de validez, así como 'stock' disponible.

Igualmente, ha solicitado "un control exhaustivo", con la realización de pruebas PCR de nuevo a todos aquellos profesionales que han utilizado material "defectuoso y no homologado".

Según Satse, el Servicio de Prevención "no se ha pronunciado sobre los materiales de protección disponibles" en el Comité de Seguridad y Salud celebrado por vía telemática, y "no ha respondido" a la solicitud de una relación del material, "argumentando que como servicio de prevención no son responsables de los test y comprobaciones del material, derivando esta demanda a la Gerencia Regional de Salud".

Tras la denuncia a la Inspección de Trabajo y los resultados que obtenga, Satse ha avanzado que "tomará las medidas que considere oportunas con el objetivo de que se depuren las responsabilidades que fueran necesarias".