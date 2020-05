Ana Rosa Quintana, al borde de las lágrimas en su despedida pública a Álex Lequio

Jueves, 14 de mayo de 2020

“Porque perder a un hijo es un hecho inconcebible para el ser humano, pero en estos tiempos tan difíciles, desde el coronavirus, precisamente solo nos queda eso, las palabras y más para las personas creyentes”, ha dicho la presentadora

Tras conocerse ayer la triste noticia del fallecimiento de Álex Lequio son muchos los profesionales de la comunicación que han querido despedirse del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio de manera pública, y precisamente así es como ha comenzado Ana Rosa Quintana su programa de hoy.

De negro riguroso, la presentadora ha comenzado la mañana con un nudo en la garganta y queriendo hacer un homenaje público al hijo de su compañero: "Hoy hace un día triste fuera y dentro de aquí. Hace semanas me puse un lazo negro para homenajear a las familias de los más de 27.000 fallecidos por coronavirus. Pero hoy, me van a permitir que hable de una persona, el hijo de nuestro compañero, Alessandro Lequio", ha comenzado muy emocionada Ana Rosa.

"A través de la eternidad, brillaremos juntos, este es el último mensaje que escribía a través de las redes sociales junto a una foto con su prima Celia. En esa imagen solo tenía tres años y le quedaba mucho que vivir. El mensaje ahora suena como un eco, como una despedida, como un viaje a la eternidad a sus 27 años, después de una larga lucha contra el cáncer", comentaba la presentadora, que explicaba: "En el año 2017 los padres con hijos fallecidos de cáncer comenzaron una campaña en la que señalaban que existe la palabra huérfano para quien pierde a sus padres, la palabra viudo para quien pierde a su pareja, pero no existe, en ningún idioma del mundo, una palabra que defina a los padres que pierden un hijo. Pidieron a la RAE que buscara esa palabra y no la han encontrado. Porque perder a un hijo es un hecho inconcebible para el ser humano, pero en estos tiempos tan difíciles, desde el coronavirus, precisamente solo nos queda eso, las palabras y más para las personas creyentes, como son sus padres, por eso queremos despedirnos de los nuestros como se merecen, porque Álex, tú eres uno de los nuestros".

Visiblemente muy afectada, Ana Rosa ha tenido que parar unos segundos para coger aire y ha continuado: "Paco Umbral escribió al perder a su hijo un libro maravilloso que se llama Mortal y rosa y en el decía: estoy oyendo crecer a mi hijo, y nosotros, Álex, te hemos visto crecer".

Y como si de un homenaje público se tratase, Ana Rosa ha querido recordar a Álex desde sus inicios: "Era mucho más que aquel niño que mordía los micrófonos. Luego se convirtió en un jovencito que unió a sus padres, un hombre solidario, que organizaba actos incluso cuando estaba malito, una persona que nunca dejaba de sonreír, un optimista cargado de coraje, que no dejaba de animar a sus padres incluso en los peores momentos, un gran ser humano, que quiso a sus hermanos, Clemente y Ginevra, a sus amigos, a sus padres... Unos padres que han permanecido junto a ti hasta el último momento. De tus padres decías en el año 2018: 'la cercanía que tenemos los tres es tan fuerte que no hay acontecimiento sobre la faz de la tierra, ni siquiera una guerra nuclear, que pueda unirnos más'. Y qué razón tenías, Álex. Nunca hubieras podido imaginar lo que vendría después... No fue una guerra nuclear, fue una pandemia mundial, pero ni siquiera esta plaga consiguió separaros", sentencia.

La presentadora también ha querido mandar un mensaje de animo a los padres de Álex, Ana Obregón y su compañero, Alessandro Lequio, a quienes ha transmitido todo el cariño de 'El Programa de Ana Rosa'.

Sin duda, un terrible perdida que ha afectado de manera directa a Ana Rosa, que estaba unida a Álex ya que ambos son los padrinos de Ginevra, la hija de Lequio con María Palacio.