Cosas que puedes hacer en casa para pasar la cuarentena del coronavirus

Viernes, 15 de mayo de 2020

Leer, estudiar, ver series, chatear con amigosy familiares, conocer gente a tavés de un chat, son infinidad de actividades para hacer el tiempo de confinamiento más agradable

¿Te aburres en casa y no sabes que hacer durante la cuarentena? Aquí estamos para ayudarte. Te vamos a mostrar una serie de recomendaciones para que puedas aprovechar el tiempo al máximo mientras estás en casa. Recuerda, una buena opción puede ser la de hacer un horario diario para tener cosas que hacer y en consecuencia evitar que el aburrimiento influya en el estado de ánimo durante la cuarentena.

Visita museos virtuales

Si te gustaba visitar museos y ahora no puedes hacerlo por culpa de la cuarentena, debes saber que muchos museos han abierto sus museos para que los podamos visitar virtualmente.

Por ejemplo, actualmente podemos visitar entre otros muchos museos el Reina Sofía o el MET de Nueva York entre otros muchos. Personalmente te recomiendo visitar el museo del Prado, el cual a través de su visita virtual nos permite disfrutar de más de 5000 cuadros. Es verdad que no es igual que verlo en directo, pero te aseguro que la experiencia es muy buena y te ayudará a pasar mucho mejor el tiempo. Gracias a la realidad virtual tendrás la sensación de estar fuera de casa durante un tiempo.

Chatear con otras personas

Una recomendación que nos dan desde ElChatGratis.org, es chatear durante la cuarentena. Cuando hablamos de chatear, no solo nos referimos a hablar con amigos y familiares, sino que también puede ser un buen momento para conocer a otras personas y así sociabilizar un poco más, aunque sea desde casa.

Si apuestas por chatear para conocer a otras personas, solo tienes que elegir un canal adecuado y encontrarás a personas que están buscando lo mismo que tú. Hay canales de todo tipo y por todas las ciudades, no te será complicado encontrar el canal que buscas.

Escuchar música

Escuchar música es una actividad que gusta a todo el mundo y que anima a cualquier persona a seguir adelante. No importa el tipo de música que te gusta, te puedo asegurar que te entretendrá y sobre todo te ayudará a dejar de lado el aburrimiento. Si hay gente a tu lado y no la quieres molestar, con unos buenos auriculares podrás escuchar tu música favorita a un buen volumen para aislarte durante un tiempo del mundo.

También puede ser una buena opción ponerte un concierto en la tele y escuchar la música por los altavoces. Te permitirá disfrutar de experiencias nuevas y todo sin gastar ni un solo euro.

Limpieza de la casa

Mantener en orden en casa y mantenerla limpia es muy importante para poder sentirnos a gusto durante el confinamiento por el Coronavirus. Si por trabajo tienes la casa un poco descuidada, ahora es un buen momento para ponerte al día.

Para disfrutar de una buena limpieza, puede ser una buena opción usar una vaporeta. Puedes echar un vistazo a este top de vaporetas de mano, las cuales son muy fáciles de usar y nos permiten hacer una limpieza en profundidad. Incluso se pueden obtener buenos resultados si la suciedad está bastante incrustada.

Practicar deporte

Ya no tienes excusa para no practicar en casa deporte. Hay muchos ejercicios que puedes hacer en casa, tanto si tienes máquinas como si no las tienes.

Si no sabes que ejercicios hacer para mantenerte en forma y así evitar ganar muchos kilos, lo mejor que puedes hacer es ver un programa de entrenamiento. Hay muchas opciones por internet según el tipo de ejercicio que quieras hacer. Solo tienes que seguir sus instrucciones con mucho cuidado de no lesionarte y podrás seguir en forma. Por ejemplo, por YouTube muchos profesionales han subido muchos vídeos. aprovéchalos para hacer ejercicio. Te ayudarán a pasar el tiempo mejor.

Aprende a cocinar

La cocina es nuestra gran aliada durante la cuarentena. Si aprendemos a cocinar, no solo podremos comer comida de calidad y casera, sino que además nos entretendremos.

En internet podrás encontrar todo tipo de recetas, solo tienes que ponerlas en práctica y podrás darte cuenta de que eres un verdadero cocinero o cocinera. Personalmente te recomiendo ver las recetas de YouTube ya que son más ilustrativas y en consecuencia son más fáciles de poner en práctica. No hay que olvidar que los postres son los que más se están haciendo, debido a que son muy entretenidos y suelen gustar mucho. Siguiendo los pasos de la receta no te será complicado conseguir lo que buscas.

Comprar para el futuro

Darte un capricho puede ser un buen momento. No solo porque puedes disfrutar la compra al máximo, sino porque en ocasiones pueden conseguir chollos realmente grandes porque el consumo ha bajado. Recuerda, los transportistas siguen trabajando, de aquí que sea una buena opción pedir online y recibir en casa.

Puedes pedir lo que te interese. Por ejemplo, puedes pedir unos prismáticos con visión nocturna para poder disfrutar de la naturaleza cuando por fin se pueda salir de casa. Una buena opción son los que analizan en esta guía especializada de prismáticos nocturnos. Es solo un ejemplo de las muchas cosas que podrás comprar durante esta cuarentena. Por supuesto podrás comprar ropa y otros antojos que se adapten a tu presupuesto.

Leer libros

Otra buena opción para entretenernos es leer buenos libros. Hay libros para todo tipo de gustos, solo hay que elegir los libros que te gustan y comenzar a disfrutar de sus historias.

Seguro que tienes muchos libros por casa que todavía no has leído, sino los puedes comprar por tiendas online o descargar y leer a través de tu ebook.

Jugar a los videojuegos

Si ver la televisión todo el día te termina por aburrir, los videojuegos pueden ser un gran arma para seguir avanzando y disfrutar de la cuarentena. Como en el caso de los libros, hay juegos para todo tipo de gustos. También puedes disfrutar de los juegos en solitario o con tus amigos.

Si no tienes consola ni ordenador que mueva los juegos potentes, siempre puedes optar por los juegos en streaming como Stadia. Podrás jugar en casi cualquier dispositivo como móvil, tele u ordenador sin tener que hacer una gran inversión.