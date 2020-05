Un carmelita de Salamanca elabora ‘salvaorejas’ para todo el que lo necesite

Miércoles, 13 de mayo de 2020

Se trata de un accesorio que alivia la presión de las gomas de las mascarillas por un uso continuado

Numerosos voluntarios han destacado durante la crisis del coronavirus al producir material de protección que ha sido repartido solidariamente entre todo el público. Un ejemplo más es el de Daniel Lomas, un joven carmelita gaditano de 25 años que actualmente reside en Salamanca y que ha puesto en marcha sus impresoras 3D para ayudar a la gente.

Lo que está produciendo Daniel son los conocidos como ‘salvaorejas’, un pequeño accesorio de plástico que es adecuado para quellos que deben portar mascarilla durante muchas horas, lo que provoca malestar en las orejas por la presión de las gomas.

“Quise sumarme a la iniciativa que ya muchos han seguido, siendo la elaboración de “salva orejas” que es un plástico flexible con diferentes medidas que sirve para ajustar la mascarillas y evite así el contacto en las orejas, realizado en impresoras 3D. Ya conseguí que una empresa de Alemania, done una nueva impresora 3D para que se una a la producción que llegará estos días. Además de que me gusta el diseño 3D e impresión, ayudo, no puedo pedir más. Puede llamar la atención que sea religioso y esté en esto de la tecnología, pues se pueden intercalar los rezos por aquellos que nos cuidan, e intentar acercar material para ayudar a protegerlos o que por lo menos que no sea tan sacrificado el llevar una mascarila para protegernos...”, señala Daniel.

Desde el inicio de su producción, han repartido centenares de estos salvaorejas entre sanitarios, equipos de emergencias, supermercados residencias e incluso particulares que las han solicitado. La iniciativa ha tenido tanto éxito que han traspasado las fronteras salmantinas y están repartiendo a otros puntos de España.

Todo el que desee recibir este material debe enviar un correo electrónico a: carmelitano21@gmail.com indicando la información oportuna y recibirá un formulario de entrega que se ha elaborado para ver las necesidades más urgentes e intentar cubrirlas.