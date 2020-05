La forma más fácil de adaptar una mascarilla de adulto para niños 

Jueves, 14 de mayo de 2020

En este vídeo puedes aprender a transformar una mascarilla para que la puedan utilizar los niños en un minuto y utilizando solo una grapadora

Las mascarillas se han convertido en uno de los productos más demandados, y su uso en una de las medidas preventivas contra el nuevo coronavirus. Ahora que los niños ya han empezado a salir a la calle, Sanidad recomienda que la utilicen si no podemos garantizar que van a mantener la distancia social. Pero, ¿qué hacer si no tenemos a mano o no hemos podido conseguir una mascarilla específica para los niños? Un médico, el doctor Hermann Hernández Vargas, del Servicio Navarro de Salud, y su hijo nos resuelven el problema en este vídeo que se ha convertido en viral en las últimas semanas.

Como demuestran, transformar una mascarilla para que la puedan utilizar los niños es mucho más sencillo de lo que pensabas. En un minuto, y utilizando solo una grapadora. Tenemos dos opciones, hacer unos pliegues triangulares en cada lado y se asegurarlos con grapas; o juntar las esquinas de cada extremo y hacer un nudo con la goma. Después se da la vuelta a la mascarilla y queda preparada.