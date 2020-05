La Cofradía de la Cruz y del Amor encarga una nueva imagen de la Virgen de la Esperanza

Miércoles, 13 de mayo de 2020

Será realizada por el escultor sevillano Álvaro Flores y contará también con una nueva corona

A pesar de la cancelación de los actos de Semana Santa, la Cofradía de la Cruz y del Amor no ha dejado de trabajar con la mente puesta en el año 2021. La cofradía ha decidido invertir el dinero ahorrado, la recaudación del mercadillo solidario y una donación anónima en la adquisición de una nueva talla de la Virgen de la Esperanza, que será más ligera que la actual.

Bea Briñón, presidenta de la cofradía, ha confirmado que el encargo se ha realizado a Álvaro Flores, escultor e imaginario sevillano y la realización de la corona a la empresa Arte Orfebre Sevillano. La nueva ‘Virgen de la Esperanza’ de la Cofradía de la Cruz y del Amor llegará a la villa ducal en siete meses aproximadamente.

“Se tratará de una imagen que no está pensada para ser contemplada de año en año, nuestra intención es que permanezca expuesta al público durante todos los días del año”, señala Bea Briñón.

Junta directiva. Carta de agradecimiento

No os imagináis las ganas que teníamos de poder contaros y hacer publica esta nueva aventura en la que nos hemos embaucado.

Por si no os había quedado claro, hemos dado el paso de adquirir una Virgen nueva y una corona. Un imaginero y un orfebre, ambos de Sevilla, serán los encargados de dar vida a este proyecto tan ilusionante para nosotros y esperamos que para vosotros también.

La Virgen va a ser una talla nueva, hecha a nuestro gusto y manera, única. No hay ni habrá otra igual. La destacamos por los rangos tan esperanzadores que va a tener. Va a ser la 1ª talla sevillana que tengamos en Alba y que desfile en nuestra Semana Santa.

Todo surgió de repente, aunque sí que es cierto que es algo muy premeditado y que llevaba rondando por nuestras mentes varios años. Pero a veces así es la vida, de la noche a la mañana se te presenta una oportunidad … y pum, nos pusimos manos a la obra. Somos conscientes de que quizá por la situación en la que nos encontramos no sea el momento adecuado, pero tras mucho meditarlo y hablarlo con los párrocos vimos que era la oportunidad que llevábamos esperando mucho tiempo y que seguramente en un futuro no íbamos a volver a tener. Gracias a nuestro empeño, a un donante anónimo y a la colaboración de todos, hemos conseguido nuestro objetivo.

Ahora hablando de una manera más personal, pero con un pensamiento común… llevar bastante tiempo perteneciendo a la Cofradía y a su vez a la Junta te hace ver la realidad de lo que hay y las mejoras, carencias y necesidades que tenemos. Formar parte de la Junta es una experiencia por la que todo cofrade debería pasar, ya que se viven momentos que se recordarán para siempre, pero a su vez recae una gran responsabilidad.

Quien pertenece a la Cofradía o conoce un poquito de ella sabía que este cambio era necesario. Las condiciones en las que se encuentra nuestra talla sinceramente no son las mejores, y no sabíamos con certeza cuánto tiempo más nos iba a aguantar así. La vida está llena de cambios, y nosotros hemos decidido acompasarla y hacer uno grande e importante.

Somos un grupo que podemos estar bien orgullosos de nuestro trabajo. En nuestra andadura en la Junta como cabecillas de nuestra Cofradía en menos de 7 años hemos conseguido dar vida a la Cofradía de los niños, nuestra cantera y futuro, hemos recuperado a los antiguos Cofrades y se han vuelto a vincular a ella, hemos captado gente nueva para que se una a nuestra familia, hemos ayudado a crear y entrado a formar parte de la Junta de Cofradías y con ello mejorar nuestra Semana Santa. Hemos realizado diversas actividades deportivas, religiosas y culturales para todo aquel que nos ha querido acompañar y, en un margen de 3 años, hemos cambiados las 2 andas y ahora vamos a disfrutar de una Virgen y una corona nueva. Mucho trabajo, ¿verdad? Pues SÍ, pero NADA de esto habría sido posible sin VOSOTROS. Sois un GRACIAS inmenso y lleno de corazón. GRACIAS por estar cuando más os necesitábamos, GRACIAS por responder siempre a la realización de nuestros actos religiosos, a nuestros eventos solidarios, nuestras salidas culturales, TODO. Nos habéis ayudado sin haberlo sabido de una manera tremendamente increíble. Siempre con una sonrisa y dándonos las Gracias por la labor realizada. Eso es un chute de energía para continuar increíble.

¡Regalar sonrisas debería ser deporte nacional! ¡Nos volveremos a ver en esos eventos, claro que sí! ¡Ya tenemos muchas ideas en la cabeza… y muchas ganas!

También queremos pediros PERDÓN, como humanos que somos cometemos fallos, pero sin ninguna mala intención.

Hemos querido subsanar errores y peticiones respecto a lo que hasta hace un tiempo no se hacía o se echaba en falta en la Cofradía y seguro que en más de una ocasión nos habremos equivocado. No queríamos que la Cofradía quedara solamente en 1 semana al año. Hemos querido crear otro vínculo, otro ambiente. Hemos intentado recuperar la esencia y volver a sus principios, aunque con nuestro tiempo y actualidad, que se ve que son muy muy diferentes y complicados.

Son tiempos que sabemos que juegan en nuestra contra, que no van con nosotros, pero luchamos contra viento y marea por y para ello. Hemos intentado dar un lavado de cara a la Cofradía (reinventándonos), y la Semana Santa, para que la gente nos vea de otra manera, picarle el gusanillo y que se decida a darnos una oportunidad, para nosotros son muy necesarios. Tenemos las puertas abiertas para vosotros, niños, jóvenes y mayores. En la vida podemos tener muchos grupos de gente, de amigos, de conocidos ... pero de verdad que el grupo de gente que integramos la Cofradía tenemos un vínculo especial, que todos alguna vez en la vida tendríais que probar. No hay distinción de edad, todos, desde el más pequeño hasta el más mayor, somos una piña (verdiblanca, eso sí jeje) y no vais a saber realmente de lo que hablamos hasta que lo probéis y veáis desde dentro.

Para terminar, queríamos informaros de que no solamente invertimos dinero para estas cosas. Gracias a vosotros hemos podido hacer una donación, que junto a la del resto de Cofradías de Alba hemos obtenido una cantidad muy bonita y que ha sido entregada a la Parroquia (como parte de ella que somos) para que los párrocos administren ese dinero y lo entreguen a modo de ayuda a las familias que están pasando por un mal momento, sobre todo ahora con todo lo del coronavirus.

“Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la Felicidad” – José Martí.

G R A C I A S de nuevo y de todo corazón. Somos plenamente conscientes de que sois el motor y pilar de nuestras posibilidades y nuestras ganas y que sin vosotros NADA de esto sería posible. Ojalá y no dejéis de estar cuando os necesitamos y nos sigáis apoyando como hasta ahora, con todo el cariño del mundo.