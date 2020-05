Sanidad no descarta una segunda oleada y advierte de que podría volver el confinamiento

Martes, 12 de mayo de 2020

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aconseja al público a “aprender a relacionarse de forma distinta”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que "no es descartable" un segundo brote de Covid-19 en España, por lo que ha pedido a los ciudadanos que sigan las recomendaciones sanitarias para evitar que haya que volver a una situación de confinamiento estricto, como el que se ha producido desde el estado de alarma de mediados de marzo.

Un documento del Ejército de Tierra prevé dos oleadas más de la epidemia generada por el Covid-19 y un plazo de un año o un año y medio para recuperar la normalidad, aunque asume que ninguna vacuna ofrecerá un cien por cien de protección ni podrá estar lista hasta principios de 2021.

En rueda de prensa tras el Consejo de Minsitros de este martes, el ministro ha sido preguntado acerca de este documento. "No es descartable una segunda oleada, lo mejor es seguir las recomendaciones que estamos dando", ha comentado, resaltando los "esfuerzos" que está realizando la comunidad científica internacional para encontrar una vacuna, aunque no ha fijado plazos de cuándo va a poder estar disponible.

Por ello, ha recordado que, dentro de esta 'nueva normalidad' hasta encontrar una vacuna, que hay "aprender a relacionarse de forma distinta". "Si las seguimos al pie de la letra, si usamos la mascarilla de forma obligatoria en el transporte pública y mantenemos la distancia interpersonal, es la medida más eficaz para evitar una segunda oleada", ha apuntado.

Para evitar rebrotes, Illa ha advertido de que si se produce un rebrote "habrá que detener el proceso de desescalada y eventualmente retroceder si así lo aconseja la situación epidemiológica". "La clave para no retroceder es la responsabilidad individual, que nos comportemos todos de una forma ejemplar como hasta ahora, siguiendo las recomendaciones de los expertos sanitarios".

A este mismo respecto, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado a "mantener mucha precaución y las medidas de seguridad debida para no tirar por tierra todo lo conseguido hasta ahora", citando a países como Corea del Sur o Alemania, que han sufrido rebrotes del Covid-19 en la progresiva relajación de las medidas de contención del virus. "Está en nuestras manos poder lograrlo con nuestra posibilidad individual y colectiva", ha apostillado.

EL GOBIERNO "NO OCULTA" LA LISTA DE EXPERTOS DE LA DESESCALADA

Por otra parte, el ministro ha reiterado que el Gobierno "no oculta nada" con respecto a la publicación de la lista de expertos que asesora al Gobierno en la decisión de qué comunidades autónomas progresan o no de fase. Como en anteriores ocasiones, el ministro ha insistido en que estos responsables son "funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES)", dirigidos por el epidemiólogo Fernando Simón.

El ministro ha explicado que no participan en este proceso ni el Comité Científico de Expertos ni el grupo que asesoró a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, en el plan de transición hacia la nueva normalidad. "Quien hace este informe son los funcionarios y técnicos del CCAES", ha reiterado, puntualizando que el Gobierno "va a respetar todos los mecanismos de transparencia a los que tiene que someterse".