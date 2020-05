Pablo Cortés prepara las maletas: “es el momento para buscar nuevos retos”

Martes, 12 de mayo de 2020

“Mi contrato finaliza ahora en junio y creo que es el momento para buscar nuevos retos”. Son declaraciones de Pablo Cortés, el técnico que llevó al Salamanca UDS a la Segunda B y que ha tenido que ayudar al club, en distintas funciones, a lo largo de las dos últimas campañas.

Aunque todavía es pronto para saber cual será su destino, Cortés es joven y aspira a crecer profesionalmente fuera de Salamanca: “De momento no hay nada concreto. Quiero ir donde haya un proyecto interesante a nivel deportivo”

Además, no se plantea trabas para asumir un nuevo proyecto: “No me cierro puertas y no me importaría seguir entrenando en Tercera División. El objetivo es seguir disfrutando del fútbol desde los banquillos”.