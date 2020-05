Martes, 12 de mayo de 2020

“Es gravísima la ausencia de EPIS y lo que es peor aun, que el Ministerio de Justicia ha considerado que no son necesarios"

CCOO no firmó el acuerdo con el Ministerio el pasado viernes porque "la fase de desescalada de la Administración de Justicia se desvincula de las fases de desescalada de los territorios acordadas por Sanidad"

Comisiones Obreras de Salamanca ha mostrado su malestar por la "desvinculación" del trabajo de la Administración de Justicia en la provincia con la fase en la que se encuentra la ciudad de Salamanca, que permanece en el nivel 0.

"Comienza la Fase 1 de la desescalada en la Administración de Justicia mientras en Salamanca continuamos en la Fase 0", ha apuntado en un comunicado remitido a Europa Press la coordinadora provincial del sector Justicia en Comisiones Obreras de Salamanca, Sandra de la Posada.

Tal y como ha señalado, CCOO no firmó el acuerdo con el Ministerio el pasado viernes, "aprobado en solitario y publicado en el BOE" por el Gobierno, porque "la fase de desescalada de la Administración de Justicia se desvincula de las fases de desescalada de los territorios acordadas por Sanidad".

"Dentro de una semana podemos estar ya en la Fase 2 en Justicia, trabajando el 70 por ciento de la plantilla y la sociedad salmantina así como su economía seguir en la Fase 0, que a la vista de la trayectoria de los contagios hasta ahora posiblemente sea así", ha continuado.

Asimismo, ha criticado al Gobierno porque "basa prácticamente todas las medidas de prevención en la distancia de dos metros" y porque "ha decidido unilateralmente que los porcentajes presenciales se calculen sobre plantilla orgánica total de cada centro de trabajo y no sobre plantilla efectiva, una vez descontadas las personas que se encuentran de permiso debidamente justificados o son personas de riesgo".

"Esta decisión obliga a las personas, que no tienen ningún permiso justificado, asistir mayor número de veces presenciales en esta fase, lo que produce un desequilibrio entre órganos y personas, inaceptable", ha apostillado.

También, dentro del mismo comunicado de CCOO Salamanca, la coordinadora del sector de Justicia ha hecho hincapié en que "es gravísimo la ausencia de EPIS y lo que es peor aun, que el Ministerio de Justicia ha considerado que no son necesarios".

"En su día nos enviaron EPIS pero ya no quedan y a partir de ahora ya no van a mandar mas por lo que no tenemos mascarillas ,ni guantes, ni geles, ni mamparas de protección", ha añadido sobre este mismo apartado de la protección de los profesionales.