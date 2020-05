Advierten de nuevas mascarillas que incumplen la normativa

SINPUL. Protective mask. KN95 El producto lleva el marcado CE pero no indica la certificación correspondiente por lo que puede que no cumpla los requisitos de seguridad que anuncia

3M (fasificación) 9501V SÍ El producto lleva el marcado CE pero no indica la certificación correspondiente por lo que puede que no cumpla los requisitos de seguridad que anuncia