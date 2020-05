Sólo 16 de los 107 vendedores del mercadillo sabatino pagaron la cuota del 2º semestre de 2019

Domingo, 10 de mayo de 2020

Aunque evidentemente lleva sin desarrollarse desde mediados de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, la situación del tradicional mercadillo sabatino de Ciudad Rodrigo volvió a salir a escena en el Pleno Ordinario celebrado en la tarde del viernes por el Ayuntamiento mirobrigense. Lo hizo a través de una pregunta formulada por el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Pellicer, como ‘continuación’ de la que había realizado en el anterior Pleno Ordinario que tuvo lugar a principios de marzo.

En aquel lejano Pleno, Pellicer preguntó en qué situación se encontraba la deuda de los vendedores (por las cuotas impagadas) con el Ayuntamiento, contestándole la concejal responsable, Laura Vicente, que cuando ellos entraron en el Consistorio en junio de 2019 la deuda era de unos 35.000€, y que habían conseguido que no se incrementase “en demasía” durante estos meses, por lo que seguía rondando esa misma cantidad, además de estar trabajando para fuera disminuyendo.

Sin embargo, la contestación fue “errónea”, como expuso Joaquín Pellicer en el Pleno del viernes, atendiendo a los datos reales de la deuda que han conocido tras haber solicitado la oportuna contabilidad. Por un lado, la deuda que tenían los vendedores en el inicio de la presente legislatura no era de 35.000€, sino de 30.859€, y por otro lado, la deuda existente a 31 de diciembre de 2019 (momento en el que finalizó el último semestre completo) era de 42.426,16€.

Por lo tanto, la deuda de los vendedores del mercadillo con el Ayuntamiento ha aumentado en 11.566,92€ desde el inicio de la legislatura, después de que “sólo 16 de los 107 vendedores” del mercadillo hayan pagado la cuota correspondiente al 2º semestre del ejercicio 2019, como desveló Joaquín Pellicer, quién también resaltó que esta falta de pago tan relevante nunca se había producido, “no solo en la anterior legislatura, sino en la mayor parte de las legislaturas anteriores en que gobernaba su partido”.

Además, pese a que cuando se suspendió la actividad del mercadillo a mediados de marzo ya se llevaban dos meses y medio del ejercicio 2020, sólo 3 vendedores habían abonado en ese momento la cuota del 1º semestre de este año.

Según expuso Laura Vicente en su réplica en el Pleno del viernes, la deuda se ha incrementado “pero no por los esfuerzos que hemos hecho para gestionarlo”. En este sentido indicó que han hablado en varias ocasiones con la persona que se encarga de la gestión de los puestos para que se procediera al pago, “y nos prometió que se iba a paliar una gran parte de la deuda, pero no ha llegado”. Laura Vicente aseguró que, de cara a cuando se pueda reactivar el mercadillo sabatino, “se están estudiando medidas para paliar la deuda y que no se siga incrementando”.