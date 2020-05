Despedidas muy tristes en días de prevención

Domingo, 10 de mayo de 2020

Las parroquias de Babilafuente, Moríñigo, Villoria y Villoruela han lamentado el fallecimiento de 29 personas en estos días de estado de alarma marcados por la especial prevención a causa del coronavirus.

Las despedidas de estos seres queridos han sido “muy tristes”, en palabras de Luis Martín, sacerdote dominico de esta zona. A las mismas sólo podían asistir uno o dos familiares y se hacía “una brevísima oración”. El sacerdote lamenta aún más los casos en los que se han enterado cuando ya se había realizado el entierro, pues “alguna funeraria creía que no íbamos, pues recomendaron a los curas no ir” y no les avisaban, explica. Pero ellos han preferido siempre acompañar cuando se lo pedían.

Cuando todo esto termine, la idea que tienen es “hacer una misa homenaje-despedida conjunta a todos los que nos han dejado y después hacerles una ofrenda de flores y una oración en el cementerio”, detalla Martín, incidiendo en que “dado que no nos hemos podido despedir de ellos como se merecían, es el mejor homenaje que podemos hacerles”.