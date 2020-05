1Foto: No fue suficiente

Sábado, 9 de mayo de 2020

Como publicamos en la jornada del viernes, la Policía Local de Ciudad Rodrigo ha procedido a ‘bloquear’ el paso a la Zona Verde y a la isla del Picón por los incumplimientos que se estaban produciendo en esos espacios de las actuales reglas en torno a la presencia en la calle en los períodos en que se permiten las salidas, que impiden el detenerse, ya sea de forma individual o con otras personas.

Este bloqueo de ambos espacios ha llegado después de que no hayan ‘surtido efecto’ unos carteles que había colocado a principios de esta semana en la isla de El Picón la Policía Local, en los cuales, como se puede ver en las imágenes, se recuerda que la actual normativa “no permite la parada en la vía pública durante los paseos y la práctica del deporte”, y que por lo tanto no se podía parar en los bancos y mesas de los parques y vía pública.