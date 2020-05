Marcos Iglesias agradece en otra carta las palabras dedicadas por el Coordinador del Centro de Salud

Sábado, 9 de mayo de 2020

> El alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias ha difundido a través de los medios de comunicación una carta a modo de ‘contestación’ de la remitida por el Coordinador del Centro de Salud y Especialidades de la ciudad. Esta es la carta íntegra:

Al Centro de Salud de Ciudad Rodrigo

El Centro de Salud, a través de su coordinador, el Dr. Emilio Tapia realiza un agradecimiento a la población de nuestra zona básica de salud. Entre varios agradecimientos, cita la magnífica implicación de la Policía Local y del Ayuntamiento. Agradezco este reconocimiento pues el personal municipal ha estado a la altura en todo momento, en días difíciles para todos, con mucha exposición personal y familiar.

Entre las menciones hay una "especial" hacia mi persona, que no voy a ocultar que me emociona pues generalmente la "parte política" no estamos muy acostumbrados a recibir agradecimientos, y menos públicos, ni antes ni después del COVID-19. Son muchas horas de gestión de la cual sólo una parte sale a la luz, aunque la gran mayoría es silente, como debe de ser.

El agradecido soy yo a todos los sanitarios de nuestro Centro de Salud y a su Coordinador, el Dr. Emilio Tapia.

Detrás de mí hay un equipo de concejales y también de empleados municipales que se están dejando la piel en todo lo que puedan ayudar. Yo sólo soy la cara más visible de una institución que tiene como objetivo principal luchar por sus vecinos.

El Ayuntamiento es la institución más cercana, la CASA MADRE DE TODOS. Siempre lo fue y lo seguirá siendo. Hemos y seguimos estando haciendo lo posible e imposible. Todavía nos queda mucho por luchar. Cartas de agradecimiento como ésta nos dan oxígeno para seguir dándolo todo.

Han sido, y seguirán siendo días duros, momentos difíciles para muchas personas, que han estado siempre acompañados por grandes profesionales, en particular los sanitarios y resto del personal del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo.

Creo que Ciudad Rodrigo está en buenas manos. Me tranquiliza el ver vuestro gran trabajo. Un trabajo impecable y vocacional. Seguís trasladando una profesionalidad en todas vuestras acciones, envidiable y digna de aplauso. Han sido días de mucho estrés, de preocupación social, de exposición de vuestra salud y vuestra vida. Habéis logrado que en Ciudad Rodrigo, a pesar de este confinamiento, tengamos esperanza.

Gracias a todo el Centro de Salud. Gracias a todo su personal. Gracias al Coordinador, al Dr. Emilio Tapia y al equipo directivo por cómo lo está capitaneando, por sus consejos y por su confianza.

Ojalá nunca olvidemos vuestro gran trabajo.

Marcos Iglesias Caridad

Alcalde de Ciudad Rodrigo