El parque de verano de La Covatilla, una oportunidad para la reactivación económica de Béjar y Comarca

Sábado, 9 de mayo de 2020

El Partido Popular solicita al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar que ponga en marcha el parque de verano de la estación de esquí de La Covatilla, con el fin de dotar a la ciudad de una oferta de ocio de naturaleza, de cara a la reactivación del turismo durante la temporada veraniega y debido a que todos los indicadores ponen de manifiesto que el turismo rural y de interior será el primero en recuperarse, una vez que la situación de crisis sanitaria permita la desescalada en todo el país.

Alejo Riñones, presidente del Partido Popular en Béjar, ha manifestado a Béjar al Día, su preocupación por la situación económica y de desempleo que se avecina y ha señalado la importancia que va a tener la estación de esquí, que se manifiesta como una oportunidad única para muchas personas de grandes ciudades que van a optar por la montaña y la naturaleza, en lugar de la playa y las masificaciones, para las vacaciones de verano.

¿Cuál es la propuesta del Grupo Popular para La Covatilla?

Pedimos al actual equipo que gobierna en Béjar que comience sin dilaciones a acondicionar las instalaciones del

Pedimos que se haga realidad y empiece a materializarse el proyecto de aprovechamiento de las instalaciones de la estación los 365 días del año

complejo de la sierra, a instalar las rampas para saltos en bicicleta, el funcionamiento del telesillas y todas las actividades que propiciaron la apertura del parque en el verano en 2018, cuando gobernábamos nosotros, que además cuentan con todas las autorizaciones de la Junta, que el PP también dejó gestionadas para un buen número de actividades de ocio y ahora pueden ponerse en marcha, de nuevo, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar la salud de los turistas y que la marca Béjar se convierta en un sinónimo de confianza.

Hay mucha gente, ansiosa por salir al campo tras el confinamiento, que vendrá a los pueblos y a pequeñas poblaciones, no podemos desaprovechar esta oportunidad, que puede ser clave para la recuperación de la economía de los pequeños negocios de comercio, hostelería y restauración de Béjar y su comarca.

¿Cómo se puede materializar la puesta en marcha del parque de verano?

El Ayuntamiento ahora tiene mucho dinero de la Junta, sólo hay que ponerle ganas y empezar a gestionarlo, se ha pasado un año del plazo de dos que tenía el Plan de Reindustrialización, y en él hay 4’5 millones de euros para La Covatilla, el tiempo pasa y es una inversión tan considerable que no se puede dejar para el final y arriesgarse a perderla.

Ahora, para empezar, urge ponerse a colocar las rampas para el bike park que dejamos hechas, y a trabajar en la organización del resto de actividades autorizadas, así como comenzar a organizar y pedir los permisos para implementar otras nuevas; hay personal contratado todavía desde este invierno que puede trabajar en ello o se pueden hacer nuevas contrataciones, aún está a tiempo el equipo de Gobierno, para que realmente el complejo turístico de La Covatilla vuelva, una vez más, a ser el motor económico del turismo en la comarca y los alrededores de Béjar. Pedimos que se haga realidad y empiece a materializarse el proyecto de aprovechamiento de las instalaciones de la estación los 365 días del año.

¿Cómo ha sido acogida esta iniciativa por el resto de grupos políticos del Ayuntamiento de Béjar?

Del equipo de Gobierno y de los grupos que apoyan su gestión no hemos obtenido respuesta, pero sí ha tenido muy buena acogida entre la sociedad bejarana y entre colectivos y asociaciones que nos han manifestado su apoyo y su deseo de que se ponga en marcha el parque de verano y se le empiece a ver color a la vuelta a la normalidad.

Son tiempos difíciles en los que se respira mucho desencanto y desánimo entre la población por la situación que está dejando la pandemia, somos los responsables políticos y nuestros equipos los que tenemos que tomar las riendas para que Béjar se levante fuerte y a ser posible reforzada, sabiendo ver las oportunidades y aprovechándolas. El Ayuntamiento tiene una labor importante en la reconstrucción de la economía bejarana y capacidad para ayudar a todos los ciudadanos y empresas locales, pues el Partido Popular dejó, hace un año, unas cuentas saneadas; sólo hace falta voluntad y ganas de trabajar, no se puede continuar con casi toda la administración local parada, hay que trabajar mucho para que las palabras de Pedro Sánchez: “de no dejar a nadie atrás”, sean una realidad y no se queden en meras palabras.