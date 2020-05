Aprobado el Presupuesto para 2020 y una moción con las ‘líneas maestras’ para la reactivación

Viernes, 8 de mayo de 2020

Pese a lo que se pudiera pensar por su larga duración, el Pleno Ordinario celebrado por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en la tarde del viernes no tuvo ningún punto de confrontación, y de hecho no se produjo a lo largo de la tarde ningún voto en contra, registrándose eso sí la abstención de los tres partidos de la oposición en la votación del Presupuesto Municipal para el año 2020, que nace ‘condenado’ a sufrir importantes modificaciones debido al coronavirus, como se expuso durante la sesión.

De hecho, el que Marcos Iglesias y Domingo Benito definieron como “debate más importante del año” nace “diluido” por la pandemia, en palabras de Juan Tomás Muñoz. Precisamente, por ese mismo motivo los tres partidos de la oposición, PSOE, Ciudadanos e IU-Ciudad Rodrigo en Común, decidieron abstenerse (como muestra de “lealtad y colaboración en esta crisis social”, según Juan Tomás Muñoz), pero Ciudadanos e IU criticaron bastante que esas cuentas municipales no incluyan ya alguna partida de ayuda específica, y que se mantengan tal cual se presentaron hace dos meses, antes de decretarse el estado de alarma.

Según indicó el alcalde Marcos Iglesias, se le preguntó a los técnicos municipales si era mejor elaborar un nuevo borrador, o presentar el original con la perspectiva de hacerle numerosas modificaciones, considerando que por “agilidad” era mejor esta segunda opción, remarcando además que “la tormenta aún no ha pasado” y por lo tanto no se sabe cómo va a quedar la situación de gastos e ingresos.

En todo caso, Ciudadanos e IU-Ciudad Rodrigo en Común sí expusieron, aportando cifras, que podría haberse habilitado “algo a lo que agarrarse” en los próximos días y meses, por ejemplo para ayudar a las familias, sin esperar a modificaciones. De hecho, para Joaquín Pellicer, portavoz de Ciudadanos, “vamos tarde”, repasando algunas de las medidas de ayuda que ya han aprobado los ayuntamientos de Santa Marta, Béjar, Guijuelo, o Aguilar de Campoo (Marcos Iglesias replicó que “podemos ser más eficientes sin trasladar tanta premura”).

Según expuso Joaquín Pellicer, aunque pueda haber variaciones en los ingresos, hay partidas de gastos que “no se van a ejecutar”, por lo que podrían ir ya consignadas en el Presupuesto “a fines sociales” en vez de a su ‘uso original’. Al “no tener en cuenta” la situación generada por la pandemia, Ciudadanos lo ve como un Presupuesto “irreal; no aborda las demandas”, defendiendo que “debería haberse modificado”. Pellicer remarcó que ha habido 2 meses para ello, criticando que en este asunto no haya habido la misma “agilidad” que se ha dado el Equipo de Gobierno para adquirir unas pistas de pádel en los últimos días.

En la misma línea se expresó Domingo Benito, subrayando también que “ha habido dos meses para adaptar algo el Presupuesto”, criticando que incluso se mantenga la cifra original presupuestada para el Carnaval, cuando se gastó más en el mismo. Desde su punto de vista, es un Presupuesto que “nace sin ser útil para el Ayuntamiento porque no hay lugares para poner la política urgente”.

El alcalde Marcos Iglesias defendió que el Presupuesto es “bueno” (desgranó las líneas maestras junto a la concejal de Hacienda, Laura Vicente, quién añadió que es “realista y sensato”, y que “se retoman las cosas más básicas, como la inversión en la ciudad, que también es política social”), y que, aunque “se deberá reformar por el coronavirus”, “el tronco fundamental es válido”.

Domingo Benito rechazó esta valoración, asegurando que “no se sostiene que es un Presupuesto bueno y que urgentemente hay que modificarlo” o que es “adecuado a la realidad: la realidad nos invita a pensar que eso no es así”. Para el portavoz de IU-CR en Común es de hecho “malo para la situación que vivimos; es un mundo diferente al de hace 3 meses, por lo que el presupuesto no puede ser el mismo”. Marcos Iglesias contestó que “no he escuchado a la oposición criticar ninguna partida, por lo que no debe ser un presupuesto malo”, replicando Domingo Benito que “claro que el Presupuesto no era malo hace 3 meses”.

Joaquín Pellicer llegó a apuntar que “no difiere en gran medida de la anterior legislatura” (Domingo Benito también dijo que “es un Presupuesto muy parecido al que podía presentar el Equipo de Gobierno la anterior legislatura”), manifestando el portavoz de Ciudadanos que les “llama la atención” que se diga que es “una situación excepcional” y no haya partidas específicas, insistiendo en su segundo turno de palabra que “llegamos tarde”, y que hay comercios y empresas que se están planteando si volver a abrir o no sus puertas.

Durante el debate, todos los intervinientes sí coincidieron en que la “cascada de modificaciones” (en palabras de Juan Tomás Muñoz) que se haga deben tener como eje la política social o las ayudas a autónomos, quedando emplazados a que esas modificaciones se hagan por consenso. El portavoz del PSOE reclamó que se actúe “con anticipación, hay que ser efectivos y decididos”.

Una moción contra las consecuencias del coronavirus

En este sentido, en el Pleno de la tarde del viernes se aprobó una moción conjunta de los 4 partidos (nacida a partir de una serie de conversaciones entre PP y PSOE, y que se ha nutrido con aportaciones de todos los grupos) en las que se plantean las “líneas de actuación” –según lo explicó Marcos Iglesias- del Ayuntamiento en los próximos meses a la hora de actuar para paliar la crisis social y económica generada por el coronavirus.

En palabras de Juan Tomás Muñoz, el acuerdo tiene tres ejes: “la urgente necesidad de generar un Plan de Empleo, con inversiones; la generación de un fondo para ayudar a las familias en situación de emergencia; y ayudas al emprendimiento después de haber oído a los colectivos”. Joaquín Pellicer espera “que no se demore en el tiempo el inicio de las conversaciones de trabajo” mientras que Domingo Benito reclamó “celeridad en la toma de decisiones”. Marcos Iglesias dijo que “es momento para la unidad y para trabajar todos juntos”.

La moción tiene entre sus 22 puntos de acuerdo cuestiones como la apuesta por la inversión, el apoyo al empresariado (con atención por ejemplo al Mercado de Abastos por su implicación municipal), el refuerzo de la política social, la búsqueda de inversiones llegadas de otras administraciones, el desbloqueo de proyectos, la apuesta por el emprendimiento y el comercio electrónico, el ahorro energético, o la creación de una Mesa de Seguimiento y Trabajo.

Preguntas al hilo del coronavirus

Durante el turno de ruegos y preguntas, hubo varias cuestiones relacionadas con la crisis del coronavirus. Por ejemplo, a preguntas de Carlos Fernández Chanca, el alcalde comentó que de momento el personal municipal va a seguir teletrabajando en la medida que se pueda, y que se han gastado más de 15.000€ en material de protección. Mientras, a cuestiones de Jorge Labajo sobre la reapertura de la piscina climatizada o del uso del río en verano, Marcos Iglesias indicó que están a la espera de lo que digan las autoridades sanitarias.

Por su parte, Soraya Mangas reclamó que no sólo se le preste atención a la hostelería, sino que también haya una campaña sobre comercios, industria, agricultores o ganaderos, apuntando Laura Vicente en este sentido que por ejemplo se quiere fomentar la venta online.

Por último, a preguntas de Domingo Benito, la delegada de Cultura Beatriz Jorge Carpio indicó que no se puede saber qué ocurrirá con las grandes actividades culturales, pero que la intención es “mantener lo que se pueda para generar un evento económico”; y la delegada de Juventud Paola Martín dijo en torno a la Semana de la Juventud que están “a expensas de las circunstancias sanitarias”. En este caso, considera que hacerla online “no es lo más idóneo”, pero que se está valorando realizar otras actividades.

Durante el Pleno de la tarde del viernes también se aprobaron tres asuntos de los cuales ya se habían conocido los detalles en las semanas precedentes: denominar la Nave municipal de Ferias con el nombre de José Pinto, destinar el 20% del superávit del año 2020 (11.878,97€) a políticas sociales tal y como ha autorizado el Gobierno, y establecer las condiciones de edificabilidad del solar que se va a ceder a la Dirección General de la Guardia Civil junto al Centro de Salud y Especialidades para que construya un nuevo cuartel.