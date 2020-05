Unionistas de Salamanca valora positivamente la nulidad de la temporada

Viernes, 8 de mayo de 2020

Según el presidente, Miguel Ángel Sandoval, es lo más justo que podía pasar

El presidente de Unionistas de Salamanca, Miguel Ángel Sandoval, ha valorado la decisión de la federación de declarar nula la temporada: “Nosotros queríamos que se acabase la temporada, pero es lógico que en esta situación de pandemia, no se termine sin una seguridad sanitaria, en este sentido, que diera una seguridad a los jugadores, cuerpo técnico, personal del club y aficionados. Una vez que se veía que no se iba a poder terminar, apoyábamos que no hubiera ni ascensos ni descensos. Nos parecía que declarar nula esta temporada era lo más justo teniendo en cuenta todos los puntos que quedaban todavía por disputarse”.

Respecto a otras medidas, como la fase de ascenso express a Segunda División, el presidente de la entidad prefiere no hacer valoraciones ya que no es algo que afecte de manera directa a Unionistas de Salamanca: “No entramos a valorar este tipo de medidas. Entendemos que habrá clubes perjudicados por este nuevo formato y otros equipos que querrían disputarlo, pero les corresponde a otros hablar al respecto”.



En cuanto a la Segunda B PRO, Sandoval afirma que "aún no sabemos cómo se conformará, qué tipo de control financiero se realizará sobre ella y cómo se compondrá, así que nos parece muy precipitado hacer valoraciones".