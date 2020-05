Desescalada: ¿se pueden hacer ya obras en casa? 

Viernes, 8 de mayo de 2020

En la fase cero de la desescalada en la que nos encontramos están permitidas las reformas en viviendas deshabitadas y locales cerrados o zonas delimitadas a las que no tengan acceso los vecinos

¿Se pueden hacer ya obras en casa? Atendiendo a la orden ministreial SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020 del pasado mes de abril, en la fase 0 de la desescalada están permitidas las reformas en viviendas deshabitadas y locales cerrados, tal y como se establece en una orden ministerial publicada en el BOE (SND/340/2020). Obras que se pueden realizar cuando “no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra”, es decir, con los vecinos.

También se permiten las obras a realizar en locales, viviendas y otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras. Durante la realización de las obras se deberá limitar la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes del edificio no sectorizadas y se deben adoptar las medidas oportunas para evitar el contacto con los vecinos del edificio; el acceso y salida de los locales o viviendas a reformar debe producirse al inicio y a la finalización de la jornada laboral; y los trabajadores deben adoptar las medidas de prevención e higiene frente al covid-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

Obras permitidas (Fuente: Colegio Profesional de Administradores de Fincas)

Obras en fachadas de un inmueble, sectorizando la obra.

Obras en cubierta.

Obras en patios de la finca.

Obras en un local o vivienda sectorizando la totalidad de la obra; en el caso de ser necesaria la conexión de acometidas a las instalaciones generales del edificio, estas podrán efectuarse de forma puntual.

Reforma general de una vivienda sin habitar.

Obras parciales en una vivienda si no está habitada.

Obras en zonas urbanizadas, ajardinadas, piscinas o pistas deportivas sectorizadas.

Obras en jardines privados de chaltets.

Obras no permitidas

Obras en portales o núcleos de comunicación del edificio.

Obras parciales en una vivienda habitada (reforma de la cocina, baño, pintura, acuchillado de parquet...).