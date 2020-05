Asentar a Unionistas dentro del fútbol profesional, el principal objetivo de Sandoval

Una vez finalizado el plazo para presentación de reclamaciones a la candidatura a Presidente y Junta Directiva de Unionistas de Salamanca C.F., sin que se haya recibido ninguna, ya es oficial el nombramiento de la nueva estructura del club en los despachos, encabezada por Miguel Ángel Sandoval Herrero, que se ha dirigido a los seguidores del equipo con esta carta:

Muchas gracias a todos los unionistas por confiar en nosotros. Os aseguro que afrontamos los próximos tres años con la misma ilusión que el primer día, pese a que este último ha sido un año muy duro, en el que hemos trabajado mucho para mantener la categoría, y aunque al principio de la temporada atravesamos momentos muy difíciles debido a la marcha del equipo, también hemos vivido otros muy gratos con las eliminatorias de Copa del Rey.



Nuestros próximos objetivos son dos: el primero ver terminado el Reina Sofía, que compartiremos con nuestros amigos del decano Real Salamanca Monterrey, con la ilusión de poder disfrutar de esta nueva casa.



Y el segundo, seguir trabajando con el objetivo de asentar a Unionistas dentro del fútbol profesional, pese a la incertidumbre de la situación que estamos viviendo y de los cambios que se van a realizar en las distintas categorías, pero con la ilusión de llevar este proyecto de fútbol popular a lo más alto, porque nuestros sueños no son inalcanzables.



Por último, esta directiva echará en falta a Javier Tejedor, uno de los artífices de Unionistas. Él fue de las personas que trabajó por la supervivencia de la UDS en sus últimos días y a su vez un guía para todos en este proyecto.

Vamos a tener que esforzarnos mucho para compensar todo el trabajo que realizaba, todos los quebraderos de cabeza que conlleva ser la persona a la que todos acudíamos.

Se merece un descanso, pero tanto él como yo sabemos que será temporal, porque no puede estar sin vivir esta locura desde dentro.



Gracias amigo por todo lo que has dado por este club y lo que seguirás dando, ayudándonos siempre en todo. No te alejes mucho porque te necesitaremos.



Sigamos todos viviendo este sueño, porque Unionistas es de todos y nunca nos rendimos.