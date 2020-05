Madonna dona 1,1 millón de dólares para luchar contra el coronavirus

Jueves, 7 de mayo de 2020

Madonna participaba junto a Bill y Melinda Gates, o el entrenador de fútbol José Mourinho en una conferencia internacional de donantes organizada por la Unión Europea para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus, en la que Estado Unidos no participaba. La recaudación ascendía 8 billones dólares, de los que en torno al 53 % se destinará a las futuras vacunas, el 26% a investigar nuevas medicinas y el 20 % para desarrollar test. Madonna colaboraba con su aportación de 1,1 millón de dólares.

Madonna estaba contenta de contribuir en recaudar dinero para luchar contra el COVID-19: "estoy agradecida de que pueda ser parte para apoyar la investigación para encontrar la cura para el COVID-9".

Madonna aun así se ha visto salpicada de varios comentarios y titulares, que tilda de sensacionalistas, no le han gustado nada. A sus 61 años se ha puesto en duda si tiene coronavirus o no... La artista americana ha querido explicar de lo más seria y para que no quedaran dudas, que tanto ella como su equipo lo pasaron a principios del mes de marzo, durante su gira en París. Y de eso ya han pasado siete semanas. Actualmente, y tras someterse a las pruebas del coronavirus tiene anticuerpos: "Cuando uno da positivo por anticuerpos significa que ha tenido el virus, lo que claramente me pasó cuando estuve enferma al final de mi gira en París hace más de 7 semanas", explicaba la cantante de 'Vogue'.

Además, Madonna, de 61 años, señaló que el resto del equipo que la acompañaba en los ensayos y sobre el escenario también estuvo enfermo durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, al principio, no sabían que era el virus de la pandemia: "Todos pensamos que teníamos una gripe muy grave. Gracias a Dios, todos estamos sanos y bien ahora. ¡Espero que eso aclare las cosas para los que van demasiado deprisa! ¡El conocimiento es poder!".