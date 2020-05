Los comerciantes del casco antiguo reclaman ayuda para afrontar la “difícil situación” y evitar “verse abocados al cierre” 

Jueves, 7 de mayo de 2020

“Si no se toman decisiones” muchos de estos negocios pueden verse obligados a cerrar definitivamente o “a subsistir muy precariamente”, negocios ubicados en las calles más céntricas pero cerrados desde que se decretara el estado de alarma y sin previsión de que el turismo se recupere pronto

Los comerciantes del casco antiguo de Salamanca han aunado fuerzas para reclamar ayudas ante la “difícil situación” en la que se encuentran con el cierre de sus negocios desde que se decretara el estado de alarma por la crisis del coronavirus. De hecho, a día de hoy, mantienen la incertidumbre de cuándo podrán reabrir. “Así nos negamos, sin ayudas, sin saber exactamente qué medidas tenemos que adoptar”, explica Queralt Ruiz, propietaria de una de las tiendas ubicadas en la céntrica calle La Rúa y portavoz de los comerciantes del casco antiguo. Mayor incertidumbre genera saber “cuánto tiempo tardará en recuperarse el turismo nacional” y “cuánto tiempo el turismo exterior”.

Los comercios del casco histórico piden a las administraciones que no se olviden de ellos. Así, demandan ayudas al Ayuntamiento para hacer frente a las consecuencias económicas provocadas por la crisis del Covid19, como la exención del pago del recibo del IBI, del agua y de la basura, porque “no nos pueden cobrar cuando tenemos los negocios cerrados”. Tal y como añade Queralt Ruiz, estos negocios, a pesar de estar cerrados, tienen que seguir pagando impuestos, suministros y alquileres, sin tener ningún ingreso que tuvieron que el pasado mes de marzo tuvieron que echar la persiana por fuerza mayor.

En un comunicado, este colectivo reclama medidas de apoyo para afrontar con mayores garantías la desescalada al igual que se está teniendo en cuenta las necesidades de otros sectores. Así, señalan, que “mucho se habla del sector de la hostelería, muy castigado, pero no más que estos comercios que, si no se toman decisiones, se verán abocados al cierre en muchos casos definitivo y, cuando menos, a subsistir muy precariamente no sin antes despedir a sus trabajadores”. El comercio local ubicado en las zonas históricas y monumentales cumple un importante papel, y como añade Ruiz, “son también un motor económico para nuestra capital”.

Para ilustrar la preocupación de las decenas de comerciantes del casco antiguo de la ciudad, han publicado una esquela en la que señalan sentirse “olvidados”.