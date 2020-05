Los alcaldes de las Arribes reclaman un reforzamiento de la Atención Primaria tras la pandemia de coronavirus

Miércoles, 6 de mayo de 2020

La llegada del coronavirus está sacando los colores al sistema sanitario español, servicio en manos de las comunidades autónomas y en el que en muchas de ellas se han observado las consecuencias de la externalización, eufemismo para evitar la palabra privatización de servicios en los hospitales y los recortes para hacer de un servicio público un ‘negocio rentable’, cuando un servicio público nunca tiene que ser rentable y sí prestar una atención eficiente de acuerdo a las necesidades de la población y bajo unas condiciones dignas y de igualdad entre ciudadanos, como establece la CE.

La pandemia del Covid-19 sugiere ahora todo lo contrario de lo que se venía haciendo y se intentaba hacer en los núcleos rurales de Castilla y León, donde las plazas de los profesionales sanitarios que se jubilaban se amortizaban, produciéndose con ello una reducción de la atención sanitaria en el medio rural y cuyas consecuencias son mucho más visibles en estos momentos en los que los consultorios permanecen cerrados para la atención habitual, lo que parece el reflejo de lo que sería una reestructuración de la sanidad rural.

A partir del control de la epidemia de coronavirus, la Atención Primaria se colocará como la primera línea en el frente para controlar a ese enemigo llamado Covid-19, también en los núcleos rurales, por lo que ahora más que nunca surge la necesidad de mejorar esta primera línea de batalla cubriendo las plazas vacías y reforzando los medios profesionales y técnicos.

Durante este periodo de control de la pandemia, los profesionales de la atención sanitaria en los núcleos rurales se han limitado a hacer el seguimiento domiciliario, telefónico o presencial, de aquellos casos de coronavirus que, bien han sido dados de alta en el hospital, o se han diagnosticado como sospecha o como diagnóstico certero.

El resto de la atención sanitaria, incluida la Atención Primaria en el medio rural, al haberse suspendido las consultas presenciales, ha pasado a un estado de ‘espera’, porque las patologías no se han ido a otro lugar y las que eran crónicas y se estaban tratando, en este periodo se están ‘mal controlando’ por la prácticamente desaparición de la consulta presencial, que está provocando un retraso o demora de las constantes y que más pronto que tarde comenzarán a aflorar, además de desencadenar episodios de estrés, angustia y ansiedad, patologías que están aflorando también en la Atención Primaria, según señalan a LAS ARRIBES AL DÍA profesionales sanitarios.

Estudios de prevalencia del Covid-19

Además de todo lo anterior, desde esta semana los centros de salud tienen una nueva función relacionada con la pandemia del coronavirus. En los centros de salud del medio rural también se van a realizar las pruebas para el Estudio de Seroprevalencia Covid-19, que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III con la colaboración de las CCAA, con el objeto de realizar una fotografía real del impacto del coronavirus en España. La información obtenida será de gran importancia para conocer el nivel de afectación de la población en general y para la toma de decisiones de salud pública en el conjunto del país.

En colaboración con el Instituto de Estadística (INE), se han seleccionado más de 36.000 hogares españoles (1.200 en la provincia de Salamanca). Este trabajo extra de los centros de salud consiste en la realización de un estudio de todas las personas que conviven en un mismo domicilio, lo que facilita la representatividad de la muestra. Una vez sean citadas en su centros de salud correspondientes, los miembros de las familias seleccionadas se someterán a las pruebas de test y de sangre.

JOSÉ FRANCISCO BAUTISTA, DIPUTADO PROVINCIAL DE LA COMARCA DE VITIGUDINO

“Es necesario reforzar los centros de salud con más sanitarios y más medios materiales”

En estos días en que se acaba de iniciar el proceso de desescalada del confinamiento que vive España desde el pasado 15 de marzo, el diputado provincial y alcalde de Hinojosa de Duero destaca la importante labor que tiene encomendada la atención primaria.

"Con motivo de la desescalada del confinamiento se ha puesto de manifiesto la potencialidad de los centros de salud, pues son la primera barrera, el primer apoyo de los ciudadanos, de los vecinos y la fortaleza de un sistema que se ve en las épocas de crisis" afirma Bautista. "Y ahora se ven las carencias que tienen los centros de salud, al sumarle más trabajo y haberle restado personal", añade el diputado en referencia a la situación del centro de salud de Lumbrales, donde hay dos médicos menos, y sólo uno en horario de urgencias.

Ante esta situación, "vista la carga de trabajo que tienen, lo que procede ahora es completar las vacantes y las plazas suprimidas en los respectivas áreas de salud, y que se las dote del material y los medios precisos de manera que los sanitarios puedan realizar bien su trabajo, importantísimo en estas circunstancias", opina Bautista.

En este sentido, el diputado provincial considera que "es el momento de que todos los alcaldes alcen la voz y pidan que se completen las plantilla de los centros de salud de nuestra provincia, pues esta demanda no tiene color político". "Está demostrado que los centros bien dotados son un sistema eficaz de ayuda y contención de virus, de enfermedades de este tipo, por lo tanto deben ser reforzados", añade Bautista.

El diputado del grupo no adscrito va a presentar en la Comisión de Bienestar Social de la Diputación una propuesta para que "desde la Salina se pida a la Junta una implicación activa y efectiva con estos consultorios rurales". Además, pide una mayor implicación al Presidente de la Junta de Castilla y León y a la Consejera de Sanidad, "pues es el momento de pasar de las palabras a los hechos, no sirve quejarse y llorar y no hacer más".

LUIS RODRÍGUEZ, MÉDICO RURAL Y ALCALDE DE PEREÑA DE LA RIBERA

“Ahora mismo no veo que estemos en condiciones ni con la capacidad para que la Atención Primaria sea el frontón inicial a la epidemia”

El médico rural y alcalde de Pereña, Luis Rodríguez, no es demasiado optimista sobre el papel que puede desempeñar la Atención Primaria con los medios de que dispone en la actualidad: “Por lo que se dice que se espera de la Atención Primaria como frontón inicial en la alerta epidemiológica a partir de este momento, yo ahora mismo no veo que estemos en condiciones ni con la capacidad para hacer eso, primero porque tendrían que decirnos qué se espera de nosotros; y en segundo lugar, la descapitalización profesional de la sanidad rural ha sido importante en los últimos años, tanto en medios profesionales como en medios técnicos, entonces difícilmente va a ser eso compatible con un planteamiento que está encima de la mesa, que es de casi suspender la consulta presencial en los consultorios rurales y supeditarlo todo a una consulta telefónica o una consulta a la demanda y que tiene la trayectoria que tiene”.

Para Rodríguez, “la primera obligación que tenemos todos, ciudadanos, políticos y profesionales sanitarios, es acabar y dar seguridad a la población de que esto ha terminado, y a partir de ese momento se puede plantear cualquier tipo de solución o de debate en relación a cómo tiene que ser y como tiene que empezar a llevarse desde ese momento, pero ahora hacer planteamientos de reestructurar la sanidad rural, me parece cuanto menos preocupante”.

Sobre el modelo ‘telemático o telefónico que parece convencer a la Junta, Rodríguez aclara que “se puede intentar la atención telefónica, como se está haciendo ahora, pero está siendo posible porque la gente teme a los médicos más que a un nublado; parece que han desaparecido los dolores de rodilla y los del pecho, ahora no están por qué es tal el miedo de los ciudadanos del medio rural a que les visite el médico, por su edad avanzada, que parece que se les han quitado todos los males. La atención telefónica es posible en un momento de excepcionalidad en la que la demanda de atención presencial ha caído hasta extremos insospechados porque los propios pacientes tienen miedo a esa demanda presencial. El miedo que, aparentemente, no existe en las grandes ciudades, es el miedo que sí existe en el mundo rural, y tiene una explicación lógica, y que es que todo el que vive en el medio rural, todo el personal que vive en él, es vulnerable. Esa es la situación”.

Por último, como alcalde “me preocupa tremendamente esa desescalada asimétrica, porque puede tener el mismo efecto que cuando de forma asimétrica se tomaron medidas contra la expansión del virus y originó un éxodo masivo de población. Aquí se plantea hacerlo por zonas básicas de salud, donde no existe demarcación”, lo que en su opinión puede desencadenar una gran confusión entre la población.

ALFONSO CASTILLA, PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE VITIGUDINO

“Tanto el médico como al enfermera han seguido viniendo lunes, miércoles y viernes en el mismo horario”

El presidente de la Mancomunidad de Vitigudino explicó su opinión como alcalde de Peralejos de Abajo al no ser conocedor de la situación real de la atención sanitaria en el resto de municipios. A este respecto calificó el servicio sanitario, durante los casi dos meses de confinamiento, de “chapó”, y aseguró que “tanto el médico como al enfermera han seguido viniendo lunes, miércoles y viernes en el mismo horario, además de prestar atención telefónica cuando se ha requerido y presencial cuando ha hecho falta. El médico se ha encargado de hacer las recetas y luego la farmacia de Vitigudino las ha traído”, por lo que no ha apreciado ningún cambio en la atención a los pacientes respecto al momento anterior a la aparición de la pandemia.

JOSÉ MARÍA REGALADO, PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DEL ABADENGO

“Necesitamos más médicos y enfermeras y, sobre todo, por la distancia a la que estamos del hospital de Salamanca”

Para José María Regalado, presidente de la Mancomunidad del Abadengo y alcalde de Bañobárez, "los centros de salud son de muchísima importancia, pues son los conocedores en primera línea de las patologías y son también los primeros en ponderar la enfermedad, y en la desescalada creo que son los que saben a qué velocidad hay que hacerla, pues conocen de primera mano el ritmo y las zonas".

Respecto al reforzamiento de los centros de salud, Regalado señalaba que "no hay ninguna duda de que necesitamos más médicos y enfermeras y, sobre todo, por la distancia a la que estamos del hospital de Salamanca. Deben de reforzar tanto los medios materiales como conservar como mínimo dos médicos de guardia en urgencias, eso en nuestra zona –área de salud de Lumbrales– es imprescindible”.

CARLOS PEDRAZ, ALCALDE DE LUMBRALES

“Se debe dotar a los PAP de los medios humanos y materiales que no podemos tener si recortamos y no cubrimos las vacantes”

El alcalde de Lumbrales considera que los centros de salud "han tenido, tienen y ahora deben de tener un papel relevante en la atención, en el tratamiento de todas las enfermedades, como hemos podido comprobar durante la pandemia del coronavirus, evitando el colapso masivo de los hospitales, que habría sido inviable, y ahora tienen que seguir a la altura". En este sentido, Pedraz aboga por el reforzamiento de sanitarios y medios en los puntos de atención primaria: "Se debe dotar a los PAP de los medios humanos y materiales que no podemos tener si recortamos y no cubrimos las vacantes". "Si hacemos una restructuración muy severa, reducimos su papel relevante y no tiene sentido confiar en los PAP como sistema para frenar el colapso hospitalario y luego no apostar por la sanidad rural. Hay que seguir apostando por ella, pero con dotación", añade el alcalde de Lumbrales.