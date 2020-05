Guijuelo, Salamanca UDS y Unionistas seguirán en una Segunda B que tendrá 5 grupos de 20 equipos

Miércoles, 6 de mayo de 2020

Aunque se hará oficial esta tarde, la RFEF ya tiene su reorganización del fútbol no profesional, según avanzan algunos medios como la Cadena Ser. De este modo, la Segunda B no se va a reanudar, no habrá descensos y los cuatro primeros de cada grupo jugarán una fase de ascenso en una misma sede y a partidos únicos.

Esto significa que Guijuelo, Salamanca UDS y Unionistas seguirán en la categoría, aunque la próxima campaña habrá 5 grupos de 20 equipos, debido a que en esta no hay descensos, pero sí los ascensos previstos de Tercera.

Además, para la campaña posterior, la 2021-22, la RFEF creará la nueva categoría entre 2A y 2B, la Segunda B PRO que tendrá 40 equipos en 2 grupos de 20. Es decir que si son 40 equipos y 4 serían los descendidos de Segunda A, el resto, es decir, 36, procedería de los cinco grupos que tendrá la Segunda B el próximo año, con lo que podrían subir 7 equipos de cada uno de estos grupos.

Esta tarde la Federación anunciará todo esto y el viernes se hará oficial tras la reunión de la comisión delegada.