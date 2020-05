“Los que llegamos de otros países somos los que más respetamos las normas”

Domingo, 10 de mayo de 2020

La salmantina Sarah García decidió trasladarse a Dublín hace dos años y medio en busca de nuevos horizontes que la llevaran a otra experiencia y a aprender el inglés. La coyuntura actual lógicamente ha cambiado su vida. “El hotel cerró el día 27 de Marzo, cuando el Gobierno decidió el Estado de Alarma o lo que aquí llamamos lockdown. La mayoría de los hoteles ya había cerrado anteriormente, pero en el nuestro teníamos grupos de americanos, que no tenían posibilidad de volver a su país y el hotel permaneció abierto hasta que la embajada les pudo conseguir sus vuelos. Ahora sólo están abiertos supermercados farmacias. Hasta éste día habían cerrado bares y pubs obligados por ley el día 12 de Marzo y los hoteles, restaurantes y tiendas que dejaron de tener trabajo porque la gente lógicamente empezó a dejar de salir de manera radical; ellos también empezaron a cerrar. Por lo tanto ahora no trabajamos, pero recibimos la ayuda del Gobierno”, explica.

Trabajaba de camarera, pero ascendió enseguida a supervisora, subrayando que “fuera de España te valoran más y te recompensan con ascensos”. A sus 35 años, Sarah asume con satisfacción que, “a pesar de que el clima no ayuda” y de que habla con su familia cada día, “no es lo mismo que estar en Salamanca, pero la gente es cercana y te hace sentir como si estuvieras en casa, por lo cual, vine para año y medio y llevo casi tres”.

¿Qué noticias te llegan de España y de Salamanca de la pandemia?

Me llegan muchas… pero siempre son malas, número de muertes o afectados, que no dan abasto los servicios sanitarios o funerarias... Y sonará egoísta a lo mejor por mi parte, pero llega un momento en que no quiero o no puedo pensar más en esta pandemia, me consume cada día ver que algo así esté pasando… me parece imposible, como una pesadilla de la cual me gustaría despertar.

¿Cómo se interpreta en Irlanda la gestión de esta epidemia del coronavirus?

Unos están de acuerdo y otros no, pero te dan la posibilidad de salir a hacer deporte o despejarte un poco no más lejos de 2 km., y a veces se nos va de las manos y salimos más de la cuenta, sin pensar que nos estamos poniendo nosotros mismos en riesgo. Los que venimos de otro país somos los que más respetamos las normas, la gente de aquí no tiene asumido lo que pasa y sigue saliendo a los parques con los niños o a comprar con ellos.

Durante el confinamiento, Sarah estudia inglés, hace yoga, manualidades o sale a caminar, y reconoce la suerte de que “en Dublín las casas tienen su jardín”.