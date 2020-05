Moisés Fraile: "Queremos mostrar los momentos mágicos que se viven en el campo, tal vez los más intensos"

Martes, 5 de mayo de 2020

Desde la noche del domingo el teléfono de Moises Fraile no ha parado de vibrar. Llamadas, mensajes, preguntas, propuestas, intriga sobre los detalles que encierra su anuncio de tentar haciendo la luna con Diego Urdiales y Juan Mora. Parece que la idea ha encajado bien entre los aficionados, los auténticos destinatarios de la iniciativa.

"Tengo el teléfono que echa humo", asegura el ganadero entre risas. Pero no es para tomárselo a broma, porque eso "quiere decir que no podemos pegar ni medio petardo". La responsabilidad se nota, y lo que empezó siendo un deseo de verlo en los medios se ha convertido, por arte de las circunstancias, en una iniciativa que ha hecho renacer el lado más romántico del toreo.

Lo explica Moisés Fraile, para el que "la mayor parte de los momentos mágicos que he vivido en el toreo, y tal vez los más intensos, los he vivido en el campo. Lo comenté con mi familia y surgió la idea de mostrarlos, ahora que todo el mundo está en casa, no se celebran festejos y hay que aguzar el ingenio para mantener viva la afición. Recuerdo momentos únicos que me parecía una lástima que se fueran a quedar sólo para mis padres, mi hermana y yo". De ahí la idea de la luna, de la noche, de la magia.

Y del nuevo formato, porque será con toros, con dos toreros de culto y en el campo, mostrando una labor campera, como es la tienta de toros en busca de sementales, que permite la simbiosis entre el torero, el animal y el amante del toreo. "Precisamente porque somos amantes de esto (el toreo), por las circunstancias actuales y porque la idea que nos salió era tremendamente atractiva, nos decidimos a organizarlo", asegura el ganadero. "Y como los dos toreros están tan locos por esto como yo, me dijeron que sí antes incluso de pensarlo".

Lo cierto es que el sector debe reinventarse. "Se está poniendo muy difícil el hecho de organizar toros y ofrecer nuevos formatos siempre es positivo para el futuro del toreo, o al menos eso creo yo", sentencia Moisés. "Si sentamos las bases para abrir nuevos caminos en el espectáculo, pues nos daremos por satisfechos. Pero tenemos muchas más cosas en la cabeza, y tenemos que llevarlas a cabo, claro, porque debemos evolucionar y crecer en todos los sentidos. Si aportamos, perfecto".

Un alud de solicitudes registró Eventbrite en las primeras horas con el evento activo. A quien se pregunta cómo será la retransmisión, “sólo puedo decirle que será completamente profesional y manejada por profesionales reconocidos”, si bien el ganadero, entre risas, se guarda algún que otro secreto más.

Para acceder a la retransmisión sólo hay que acceder a los siguientes enlaces:

"Diego Urdiales en casa de Moisés haciendo la luna"

https://www.eventbrite.es/e/entradas-diego-urdiales-en-casa-de-moises-haciendo-la-luna-104254532112?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=wa&utm-term=listing

“Juan Mora en casa de Moisés haciendo la luna"

https://www.eventbrite.es/e/entradas-juan-mora-en-casa-de-moises-haciendo-la-luna-104254534118?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=wa&utm-term=listing

Al reservar la entrada, el sistema envía un email de confirmación de pedido. Enviará nuevos correos dos horas antes del evento y diez minutos antes de que comience, para asegurarse de que el usuario disfruta de su compra. Pinchando en el enlace que llega a través de esos correos el usuario puede disfrutar del evento a través de su Smartphone, su tablet o su Smart tv, además, por supuesto, del ordenador.