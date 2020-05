La hostelería, llena de preocupación y dudas, lanza un vídeo para recordar que siguen estando ahí

Lunes, 4 de mayo de 2020

Muestran su preocupación por el hecho de tener que abrir sus puertas “porque no vemos una seguridad”

Alrededor de una veintena de empresas de Ciudad Rodrigo vinculadas de una u otra forma a los sectores de la hostelería y el turismo (distribuidores de bebidas, bares, restaurantes y hoteles) se han unido en un vídeo con el que quieren recordar a todos los mirobrigenses que “seguimos estando ahí”, según expresa el presidente de la Asociación de Hostelería de la ciudad, Juan Ignacio Alonso, responsable del Yoanna Irish Pub.

En este vídeo, de dos minutos de duración (y que finaliza con el lema Nos vemos pronto... en los bares), se suceden imágenes de los distintos establecimientos involucrados en la iniciativa, en la práctica totalidad de los casos con fotografías de sus equipos de trabajo, que en estos momentos están metidos en ERTES, como explica Juan Ignacio Alonso.

Según las fases de la Transición hacia la Nueva Normalidad diseñada por el Gobierno de España, los establecimientos de hostelería podrán empezar a acoger clientes (esta semana ya pueden abrir para que los clientes se lleven comida a casa) una vez se entre en la Fase 1, algo que podría ocurrir el próximo lunes 11 si se cumplen los criterios marcados por el Gobierno. Sin embargo, esta opción de reapertura no genera en la hostelería mirobrigense a día de hoy ningún entusiasmo, sino todo lo contrario, mostrándose llenos de dudas y preocupación.

En palabras de Juan Ignacio Alonso, “estamos con la indecisión de si nos van a obligar a abrir”, considerando que “si nos obligan, es un suicidio económico total”, ya que no sacarían dinero suficiente para pagar a los empleados: “vamos a tener que pedir créditos para pagar los sueldos”, remarcando que los hosteleros no están pidiendo ayudas, sino que, por ejemplo en su caso, “lo único que pido es que mis empleados tengan sueldo, que les paguen el ERTE”.

Según explica el presidente de la Asociación de Hostelería, el sector en Ciudad Rodrigo está “súperpreocupado”, porque además, “la cuestión no es abrir al 30%, 40% o 50%; aunque nos dejasen al 100% la mayoría no queremos abrir porque no vemos una seguridad”, preguntándose “para qué vas a abrir hasta que haya más o menos una cierta normalidad, y puedas ir a tomar una cerveza tranquilamente sin que pase nada”.

En el caso de los hoteles, directamente la opción será no abrir, porque “para qué vas a abrir” si de momento no se podrá ir de una provincia a otra: “¿quién va a venir?”. Esos hoteles están ya perdiendo unos meses interesantes con comuniones y bodas, mientras que a los bares les ocurre un poco lo contrario, ya que los meses de mayo y junio no son tan potentes para ellos.

En todo caso, la preocupación es máxima de cara al verano, teniendo en cuenta que “la mayor fuente de ingresos de Ciudad Rodrigo es el turismo: si ahogas esa fuente, estás ahogando la ciudad entera”, por un lado, porque los hosteleros suelen tirar de lo “guardado de los meses buenos” para tirar en los “meses malos”, y por otro lado, por “todo el dinero que entra en Ciudad Rodrigo canalizado por la hostelería” que luego repercute en “el que pinta las casas, cambia las ruedas...”.

Hay que recordar que la Asociación de Hostelería viene hablando con el Ayuntamiento sobre la posibilidad de ampliar el espacio asignado a las terrazas, pero como señala Juan Ignacio Alonso, la terraza “al final es un complemento; hay bares para los que puede ser su mayor fuente de ingresos, pero en general no, es un complemento al negocio”, con lo cual la ampliación de las terrazas tampoco sería la panacea para el sector.