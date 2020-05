Sanidad acepta que Cataluña se desconfine por unidades sanitarias en lugar de provincias

Domingo, 3 de mayo de 2020

El ministro del área, Salvador Illa, ha aceptado la propuesta del gobierno catalán esta tarde

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aceptado este domingo la propuesta de la Generalitat de hacer el desconfinamiento por el coronavirus en Cataluña por regiones sanitarias en vez de por provincias, han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Salud.

La consellera de Salud, Alba Vergés, se lo ha propuesto este domingo en una reunión telemática, trasladándole una propuesta que también había defendido este mismo domingo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la videoconferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Vergés también ha pedido a Illa gestionar el desconfinamiento desde Cataluña, y ha lamentado que "el Gobierno menosprecie a las comunidades autónomas y solo pida que envíen datos y propuestas", añaden las mismas fuentes.

QUIM TORRA

En un tuit recogido por Europa Press, Torra ha lamentado que no se escuchara antes una propuesta que considera avalada por años de experiencia: "¿Por qué no escuchan a nuestros expertos antes y no perderíamos un tiempo precioso para tomar las decisiones correctas?". "Ahora, que nos devuelvan las competencias para liderar el desconfinamiento desde Cataluña", ha defendido.