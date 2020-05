“En China actuaron con rigor al surgir la epidemia y en España estuvieron lentos”

Lunes, 4 de mayo de 2020

La epidemia del Covid-19 ha cambiado el mundo. Ren Ni, estudiante china de español en la Universidad de Salamanca, nos transmite su parecer sobre las consecuencias de este virus que surgió en su país y está causando una auténtica catástrofe humana y económica.

Llegó hace 8 meses y en julio terminará su vivencia en Salamanca, de la que se llevará un grato recuerdo: “Sabía que Salamanca es una ciudad antigua y me gusta vivir en una ciudad llena de cultura. Por otro lado, noto que es una ciudad muy animada por la gente joven y universitaria y puedo conocer a mucha gente de diferentes países y regiones; esto es muy útil para que podamos intercambiar cultura entre nosotros. Además, la Universidad de Salamanca es muy famosa y Salamanca es la cuna del español y creo que es un lugar adecuado para estudiarlo. El misterio y el patrimonio cultural antiguo de aquí me atraen, y también valoro mucho el ritmo de vida, porque no es tan rápido y puedo tener mi propio tiempo para hacer lo que quiero. Mi lugar favorito es al lado del río Tormes y la catedral. También la gente de Salamanca es muy amable”.

Piropos a la USAL

¿Cómo va tu experiencia en la Universidad?

Mi experiencia en la Universidad es súper buena! Primero, mis profesores son muy amables. El ambiente de las clases es muy relajado y agradable, éste es un sentimiento diferente que cuando estaba en la escuela en China. Aquí los profesores no sólo enseñan el conocimiento, sino también parecen nuestros amigos. Después, en las clases hay estudiantes de diferentes países. Y todos somos iguales. Y nos llevamos bien.

Por último, aquí la forma de aprender español es muy diferente a China. Por ejemplo, en China mis profesores usan chino para explicar la gramática española, pero aquí, todos usamos español para aprender español. Es una manera desafiante, pero efectiva.

Ren es una joven de 21 años muy agradable que nació en una isla al sureste de China, pertenece a la provincia de Zhejiang. Nos habla de sus sensaciones cuando apareció este nuevo virus en Wuhan, en diciembre…

Cuando comenzó a surgir el coronavirus en China, me sorprendió. Porque el número de personas infectadas era a gran escala y casi no sabíamos qué tipo de virus era éste. Y hay rumores de que fue causado por alguien comiendo animales salvajes, debido al tráfico ilegal. Me sorprendió muchísimo cuando lo escuché, porque yo nunca he comido esas cosas y me parecía increíble.

¿La gestión en China y en España ha sido muy distinta?

Son distintas. Creo que el Gobierno chino ha estado más tenso y han tomado medidas con mucha urgencia. Más o menos, esto tiene algo que ver con el carácter de la nación china. Creo que nosotros preferimos reparar las puertas y ventanas antes de que llueva. Otro punto importante es que los dos países son diferentes, China es muy muy grande y también la población muy numerosa. Así pues, el Gobierno tiene que tomar medidas severas y urgentes. En este punto, personalmente creo que el Gobierno chino ha hecho un buen trabajo.

La gestión de España creo que ha sido un poco lenta, tal vez no todos se dieron cuenta de la gravedad de este ‘gripe’. Pero ahora creo que todo está bien y la situación está mejorando. Y me emociona mucho que todos aplauden cada noche en los balcones o que la policía vaya a felicitar a una persona mayor a su casa, esto es conmovedor.

¿Eres optimista respecto a la erradicación del virus pronto? ¿En China crees que obtendrán una vacuna este año?

Me parece que la erradicación del virus pronto es un poco difícil. Como sabemos, es una enfermedad infecciosa que además se transmite de persona a persona. Y el virus tiene un período de incubación. Las noticias chinas dicen que están llevando a cabo experimentos. No sé cuándo lograrán resultados sustanciales, pero creo que este año es un poco difícil.

¿Piensas que el coronavirus significará un antes y un después en el funcionamiento del mundo?

Creo que no. Esto es como un gran evento en la historia humana. Por un lado, esta epidemia puede causar pérdidas económicas u otras cosas malas; por otra parte, la gente también puede aprender de este evento y la pandemia puede promover el mayor desarrollo de la tecnología médica. Tal vez la rueda de la historia siempre avance.

¿Crees que China pronto será la primera potencia mundial?

No. Me parece que es imposible. Creo que China también tiene la polarización entre ricos y pobres. Más o menos China necesita más talentos creativos. China está progresando, pero no significa que vaya a ser la primera potencia del mundo.