El vicepresidente de la Comunidad de Madrid reconoce que el acto de Ifema no es la imagen que se debe ofrecer: "A mí no me gustó"

Sábado, 2 de mayo de 2020

Ignacio Aguado, ha reconocido que el acto de cierre del hospital provisional de Ifema tuvo errores

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido que el acto de cierre del hospital provisional de Ifema, en el que se juntó mucha gente, no es la imagen que se debe ofrecer.

"A mí no me gusto, no me gustó nada. No puede volver a ocurrir. Es verdad que todos llevábamos mascarillas y esa es la garantía de que no haya contagios pero a todos nos pudo la emoción del momento y las ganas de estar juntos con los sanitarios", ha señalado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol.

Para Aguado, no se dio una "buena imagen". Y es que, a su parecer, hay que "intentar en la medida de lo posible" evitar este tipo de actos aunque se lleve mascarillas.

"Creo que la imagen es importante y que la distancia social hay que respetarla siempre, en un momento además como en el de ahora, en el que el desconfinamiento se está produciendo, y donde hay que ser mas prudentes que nunca", ha declarado.