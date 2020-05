No tenemos un chavo

Imagen sacada de la Fabrica de Moneda y timbre

Las ultimas noticas nos dicen, y entre comillo, por ser palabras del profesor Don Rafael Cantón, Jefe del Servicio de Microbiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, Profesor Asociado de Microbiología Clínica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, su labor está asociada a la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa y al Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria en el que coordina el área de Microbiología, Inmunología e Infección.

“Las PCR o test serológicos más completos para determinar de una manera más precisa si alguien está o no contagiado.

Los test rápidos se han usado hasta ahora, no eran la mejor herramienta, pero no había otra opción. Ahora tenemos otras herramientas y el diagnóstico puede ser mucho más efectivo cuando se realiza un estudio serológico más en profundidad que el de los test rápidos aprovechando los sistemas automatizados que hay en prácticamente todos los hospitales de las capitales de provincia. Estas pruebas, una de ellas sería el examen ELISA, son más precisas pero también más lentas, ya que entran en juego más procesos a la hora de analizar la muestra de sangre, como pueden ser la propia extracción o la centrifugado. « No tiene sentido usar test rápidos si tenemos otros mecanismos más precisos», insiste Cantón en relación a estas pruebas, cuyos resultados podrían ser entregados al paciente en menos de 24”

¡Vamos a ver, vamos a ver si de una vez nos aclaramos!. En Corea del Sur con 60 millones de habitantes se hizo Test a todos los ciudadanos, en Alemania se están haciendo 200.000 test al día, si a Alemania le da resultados positivos, porque en España no copiamos los bueno, yo lo que deseo es tener test y saber si ya tengo pasado el covid-19 y por mi ADN o por suerte o por que el Señor no me necesita…sigo aquí, pero nada seguimos sin test. Claro que los hacen privados, con prescripción medica y motivo. ¡Ojo que ya salió la picaresca! Pero ese test pueden o no valer según tenga Sanidad el día, los efectivos son los que realizan ellos. ¡Estupidez! Es muy fácil saber porque estamos sin los PCR o los serológicos. Estamos en banca rota, sin un chavo sanitario y ciudadanos. De ahí que se requisaran a las empresas privadas, el material del que disponían para asegurar la salud de los empleados

Termino esta reflexión que tan de cerca me toca: Señores llevamos tres, sí tres meses con la peste y nos distraemos que ni blanco o negro. Lamentable el desgobierno.

Señor Sanchez pide que le ayuden, pero si tienen que enterarse por la prensa (me recuerda tiempo lejanos).Se queda solo y la soledad es solamente responsabilidad de usted, cuando sus propios costaleros le abandonan.

¿Olvido que a consensos se llega hablando?

Más bien o estoy segura que a usted lo único que le preocupa es permanecer en Moncloa al precio que sea y aliándose con quien preste el hombro, los ciudadanos le traen al pairo, lo demuestra cada vez que sale a dar la cansina predica dominical

Tenemos en 15 días un PIB del 5,2% el mayor desde que se han registrado datos. En 2020 legaremos si Dios no lo remedia al 9,2%, con un número de parados que da autentico vértigo… ¿Adónde nos lleva su malísima gestión señor Sanchez? Estamos en el precipicio, y yo no quiero para España, para mis hijos y para los ciudadanos caer al abismo. Tenga honor como los griegos y sáquese de en medio o pida ayuda, eso indica nobleza algo qué no le veo dispuesto… se conforma con la falta de empatía producto de mirarse diariamente en el espejo. Ya sabe lo que le ocurrió a Narciso… cansa repetir y repetir la misma fabula, meses llevo indicándole donde está la puerta de salida o la de unirse con partidos constitucionalista, no comunistas, independentistas, bildus, antisistema…

Otra mentira desvelada, controlan nuestras salidas de casa para saber cómo va la pandemia y nuestro dinero de plástico sirve igualmente para el mismo fin. Mentirosos...Vamos que estamos confinados pero bien controlados nos sea que salga de la manada una oveja negra y nos desmadremos. En eso de rebaño también sabe usted o mejor se le escapó cuando dijo que el coronan virus duraba 15 días. Osea que nos hemos inmunizado en plan “rebaño” tal que hizo en gran medico Galeno, se auto inmunizó, haciendo autopsias, nosotros como las ovejas tocándonos, besándonos, estornudando, sin mascarillas… etc. Solitos nos hemos vacunado.

Deje de gobernar a base de meter la trampa bajo camilla . Eso hizo y se cumple el 75 aniversario de su fallecimiento o suicidio Hitler. Aprovechó el incendio Reichstag, fue nombrado canciller de Alemania. Sin perder tiempo los dirigentes nazis desarrollaron una actividad frenética para consolidar su poder. Un decreto para la protección del pueblo alemán restringe los derechos de prensa y autoriza a la policía que prohíba reuniones y manifestaciones. Presionan al presidente Hindenburg para convocar elecciones anticipadas. En plena campaña electoral, llena de irregularidades y coacciones, la sede del parlamento alemán fue destruida por las llamas. El/os pirómano/os pudieron ser varios o solamente la mano de uno. Tuvo poder único y lo utilizó… todos sabemos cómo y para qué. Nunca, jamás se vuelva a repetir esa cruel pagina de la historia.

Apueste por el dialogo que según nos dice la RAE: Discusión o conversación sobre un asunto o problema con la intención de llegar a un acuerdo y encontrar una solución

No destruya la vida de nuestros hijos con medias caritativas, es mejor ganar poco y trabajar, que recibir una paga del estado, Todos sabemos dónde se dan y los motivos, por otra parte no puede sostener el despilfarro a mantenidos indefinidamente… motive, de facilidades, recuerde… el trabajo es salud.