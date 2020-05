San Felices de los Gallegos celebra Santa Cruz conectados por whatsApp

Viernes, 1 de mayo de 2020

Cofrades, parroquia y vecinos no renuncian a vivir la tradicional fiesta si bien desde la distancia impuesta por el confinamiento del estado de alarma

Esta noche, a las 21,30 horas las campanas de la ermita del Cordero de San Felices de los Gallegos han vuelto a sonar para anunciar la celebración de la tercera sesión del Triduo de Santa Cruz, una celebración virtual. Desde el miércoles 29 de abril el toque de las campanas convoca a los vecinos de la localidad a través de whatsapp a escuchar el audio que su párroco les envía para que todos, cofrades, devotos y vecinos, puedan unirse desde su casa, en el pueblo o en cualquier otro lugar, a las plegarias a Jesús Nazareno.

Al ver que no podía celebrarse la fiesta de Santa Cruz (suspendida por el confinamiento en el que se encuentra toda España para evitar el contagio del Covid-19), los sacerdotes Carlos Gómez, Carlos López y Andrés García decidieron preparar una celebración on line. "Se lo propusimos a la Cofradía y ellos aceptaron encantados" afirma Carlos Gómez. "Me pasaron todo el material del triduo y ellos son los que se encargan de tocar las campanas todos los días a las 21,30 horas" explica el párroco. Tras el toque de la campanas los devotos se conectan por whatsApp para seguir el rezo de las plegarias, los cánticos al Señor, unos minutos de meditación y el Himno a Jesús Nazareno. Las personas que no tienen whatsApp siguen a través del teléfono el audio, conectando con otros vecinos.

Esta noche, víspera de Santa Cruz, estaba programada la última sesión del triduo y la Vigilia de oración que reuniría en la ermita a los cofrades y peregrinos llegados de los pueblos del entorno. Esta noche, a partir de las 22,00 los devotos vuelven a conectarse por whatsApp para participar en los rezos, hacer meditación, cantar Señor ten piedad y el himno a Jesús Nazareno.

Mañana estaba previsto celebrar el día grande de Santa Cruz, con la procesión de bajada de Jesús Nazareno desde su ermita a la iglesia parroquial donde se celebraría una misa solemne. Mañana, a partir de las 12 horas, todas las campanas del templo parroquial invitarán a los vecinos de San Felices a escuchar el audio enviado por el párroco que recoge rezos, una breve meditación, una oración por los difuntos, por todos los fallecidos durante el confinamiento, y una oración final de bendición a las familias, a los campos, al ganado. "Mañana sonarán todas las campanas de la iglesia como un canto de duelo, pues estamos en una especie de duelo, estamos de luto, por todas las personas fallecidas en nuestro pueblo y fuera de él en este tiempo, que no hemos podido acompañar, despedir con el habitual duelo" explica Carlos Gómez.

La Cofradía mantiene la celebración desde el siglo XVI

En esta atípica fiesta de Santa Cruz del 2020 no ha habido peregrinos, devotos llegados desde los vecinos pueblos portugueses y localidades salmantinas para asistir a las Vísperas, la Vigilia, el acto religioso-tradicional y festivo (fuegos artificiales) que hoy 1 de mayo abría el programa de actividades que año tras año organiza la cofradía de Jesús Nazareno. Los Mayordomos y mayordomas de este año (Julio Trevejo, Francisca Caballero, Santiago Méndez, Mª Dolores González, Óscar Sánchez, Virginia Rojo, Ignacio Ricca, Mª del Rosario Prieto, Francisco Holgado, Purificación Gallego, Ángel Redero y Mª Francisca Manzano) habían preparado con gran ilusión el programa de actos para honrar al Divino Cordero y que debía celebrarse los días 1, 2 y 3 de mayo de 2020.

Aunque en los últimos años se está haciendo difícil el mantenimiento de esta celebración (por la despoblación y el envejecimimiento del municipio), todavía hay vecinos de San Felices, de todas las edades (en los últimos años parejas jóvenes) dispuestos a involucrarse en esta celebración en la que se conjuga la tradición con la devoción al Divino Cordero, a Jesús Nazareno que se venera en la ermita de la villa.

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de San Felices de los Gallegos se remonta al siglo XVI. Entonces la imagen que se veneraba en la ermita era una Cruz ,que fue sustituida por la actual imagen de Jesús Nazareno hacia la primera mitad del siglo XVII, fecha aproximada de la construcción de la ermita actual.

La Cofradía está formada por seis alcaldes, seis oficiales y seis mayordomos (los grados en que está establecida la jerarquia de esta agrupación religiosa) que año tras año intenta mantener con fidelidad los ritos de la celebración de Santa Cruz. Así, la víspera de la fiesta se sigue realizando el triduo, la imposición de la medalla a los nuevos mayordomos y la vigilia de oración. El día de Santa Cruz, los miembros de la cofradía, ataviados con capa charra y cordón al cuello y portando las varas o los estandartes o pendones de color púrpura, acompañan a la imagen del Divino Cordero en la procesión desde la ermita a la iglesia parroquial, desfile en el que son acompañados por los miembros de la Cofradía del Santísimo y sus estandartes de color granate. Las mayordomas, luciendo mantones y la típicas y autóctonas mantilas de rocador, caminan detras de la imagen, que llevan a hombros cofrades y devotos.

Esa tarde, la cofradía se reune en la iglesia parroquial para asistir a otros actos reglamentarios de su agrupación religiosa: los responsos por los cofrades difuntos, la entrega de varas a los nuevos alcaldes (que recoge fielmente un diálogo entre cada alcalde saliente y entrante y el rezo del Bendito después de la recogida de cada vara) y el rezo del Rosario. A continuación, la imagen de Jesús Nazareno es sacada en procesión por las calles de la villa.

Los actos oficiales de la fiesta de Santa Cruz se cierran al día siguiente, con la celabración de una misa en la iglesia parroquial, la procesión de subida de Jesús hasta su ermita y la bendición de campos que realiza el sacerdote a las puertas del templo, ante la imagen del Divino Cordero.