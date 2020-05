‘El Peregrino’, un nuevo proyecto hostelero que frenó el Covid-19

Sábado, 2 de mayo de 2020

Este bar, ubicado en Van Dyck, iba a abrir sus puertas el viernes 13 de marzo. La pandemia provocó que la inauguración fuera pospuesta y ahora viven con la incertidumbre de no saber cuándo podrán empezar a trabajar

Alberto Muñoz y María Victoria Estévez soñaban desde hace unos meses con el viernes 13 de marzo. Era el día que iban a inaugurar su nuevo bar en Van Dyck, pero no pudo ser. La pandemia del coronavirus frenó sus ilusiones y ha provocado que ‘El Peregrino’, ubicado en Alfonso de Castro, siga a la espera de abrir sus puertas, con lo que todo eso conlleva.

“Teníamos toda la fe en este proyecto. Han sido meses de mucho trabajo y muchas ilusiones. En este bar es dónde hemos invertido todos nuestros ahorros. Ese viernes 13 ya viendo como se estaba complicando la situación a nivel nacional nos vimos obligados a tomar la decisión de posponer la inauguración unas horas antes”, explica el gerente.

Ese proyecto se frenó con una inversión fuerte, con las negociaciones a punto de cerrar para contratar a dos camareros y con una pérdida que los socios calculan que supere los 3.000 euros, “además de la inversión y de lo que no estamos facturando”.

Ahora ven su negocio cerrado confinados en casa, sin poder trabajar y con miedo por la incertidumbre que supone esta situación para su economía familiar. “De momento vamos a aguantar unos meses, pero es muy duro. Nuestra intención era contratar a dos trabajadores y queremos mantener esa idea, pero el día a día cada vez es más complicado. Tenemos que mantener los gastos fijos: teléfono, cuota de autónomo, alquiler (aunque los propietarios del local nos están ayudando) y todo esto sin ningún ingreso”.

Ante las novedades presentadas por Pedro Sánchez dentro de su Plan de Desescalada que incluye una progresión en la apertura de los bares y restaurantes para poder volver a la actividad, Alberto Múñoz se plantea cambiar su oferta y empezar a preparar comida para llevar a los domicilios “o algo similar” porque “si no es muy complicado que podamos aguantar”.

Como la mayoría de los autónomos, reclaman a las instituciones más implicación. “Están poniendo muchas medidas sobre la mesa, y lo agradecemos, pero no están siendo efectivas porque aún no se están tomando. El pago de impuestos para autónomos que están en situación similar a la nuestro tenía que suprimirse radicalmente, si no es imposible salir de esta”, concluye.